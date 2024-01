Actriz de Black Panther, Atropellada en Nueva York, con huesos Rotos y Dientes Astillados

La mujer que quedó atrapada bajo un camión de comida cuando un conductor que huía de la Policía arrolló a algunos peatones en el centro de Manhattan a primera hora del día de Año Nuevo fue identificada como una actriz que ha aparecido en películas como Black Panther y The Color Purple.

La actriz y doble de acción Carrie Bernans sufrió fracturas de huesos y dientes astillados, y se encuentra con mucho dolor tras el incidente ocurrido el lunes cerca de Penn Station, según publicó su madre en Instagram. El publicista de Bernans no se ha pronunciado hasta el momento por esta situación.

La Policía dijo que un hombre de 44 años de edad estaba huyendo de los agentes alrededor de la 1:30 de la madrugada cuando condujo sobre la acera e hirió a varios peatones, incluida una mujer que quedó atrapada debajo de un camión de comida.

Según la Policía, ninguno de los heridos corría peligro de muerte. El conductor fue detenido, acusado de intento de homicidio, imprudencia temeraria y conducir en estado de ebriedad.

El atropellamiento se produjo a unas 12 manzanas al sur de Times Square, donde miles de personas acababan de celebrar la entrada del Año Nuevo.

Bernans, de 29 años de edad, tuvo un papel no acreditado como miembro de la fuerza de combate Dora Milaje en Black Panther e hizo acrobacias en la versión musical de The Color Purple, que se estrenó el mes pasado. Es madre de un hijo pequeño, y su madre publicó que el niño no estaba con ella cuando resultó herida.

Con información de AP

