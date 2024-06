'Es un Deleite Compartir Escenario con Ana Torroja': Benny

Por segunda ocasión, Benny y Ana Torroja volverán a ofrecer un par de conciertos en el centro de espectáculos La Maraka, en la Ciudad de México, donde en diciembre del año pasado tuvieron una gran respuesta del público.

Para Benny Ibarra es motivo de orgullo compartir escenario con Torroja, a quien considera una gran amiga, su cómplice, y se dijo listo para deleitar al público los próximos días 7 y 8 de junio.

"Como artista y como amigo estar cerca de esta gran mujer (Ana Torroja) a quien todos adoramos y que ha sido mi amiga desde hace 42 años, es increíble. Con el paso del tiempo nos hemos hecho no solamente amigos, sino cómplices. Es un deleite poder trabajar con ella", declaró el intérprete en una entrevista con N+.

Ya estamos calentando motores, presumiéndolo mucho porque es algo que vale la pena gritar a los cuatro vientos, que estaré dos noches nuevamente con Ana Torroja en La Maraka compartiendo experiencias, público, canciones, repertorios, emociones

El hijo de Julissa dio un pequeño adelanto de lo que el público asistente a sus presentaciones va a disfrutar.

"Somos dos artistas que va a presentar cada uno su concierto y después vamos a compartir repertorio. Ella canta conmigo un par de temas, y yo un par de temas con ella y resulta siempre muy interesante porque hay un respeto mutuo, gran compatibilidad de repertorio y la gente sabe que ambos somos artistas que hemos propuesto siempre un repertorio muy sensible, artístico, cuidado, musical, con letras profundas", comentó.

La gente va a sensibilizarse, va a ir a un espectáculo donde las memorias de su vida se van a refrescar, las cosas buenas, malas, pero sobre todo que ambos repertorios tocan fibras muy profundas y hace que la gente salga flotando

Además de sus presentaciones en La Maraka, Benny y Torroja tuvieron su participación en la serie de conciertos '90's Pop Tour' con gran éxito, por lo que Ibarra no descarta hacer una gira de conciertos al lado de la exvocalista de Mecano en un futuro.

"Para mí sería un sueño planear una gira en forma con Ana en la que combinemos los repertorios. Podríamos grabar varios temas porque creo que da para mucho y solo es cuestión de hacerlo", afirmó.

Siento que la gente que va a La Maraka conoce todo nuestro repertorio de manera muy puntual, no nada más el gran hit, no nada más 'Cielo', sino que son expertos en el material de Ana y Benny.

También recalcó que "vamos a salir a pasarla bien, la gente va a salir feliz y esperemos complacerles".

Benny también se dio tiempo para hablar de la segunda temporada de la puesta en escena Vaselina Timbiriche, que llegará a su fin este sábado 1 de junio, un proyecto del cual Benny Ibarra se siente orgulloso y satisfecho por los resultados obtenidos.

"Era un proyecto muy atractivo, una producción de Alejandro Gou y Erik Rubín, hecha 'grandotota', visualmente muy impactante, con muchos elementos sorpresa, y es una obra que la gente conoce muy bien. La gente va a Vaselina a cantar las canciones, y entonces sale con los cachetes adoloridos de tanta risa y sonrisa", aseguró Benny.

(El éxito) lo decretamos, lo visualizamos desde un principio, pero como siempre sucede con Timbiriche, que sobrepasa todas las expectativas, nos sabemos muy afortunados de tener el respeto y cariño del público

Ibarra confirmó que luego de este proyecto, viene 'Jesucristo Súperestrella' para el mes de octubre.

'Estoy en el momento más exitoso de mi carrera'

Tras más de 40 años de carrera artística, Benny Ibarra considera que se encuentra en el mejor momento de su carrera, con muchos proyectos concretados y realizados, y mucho más trabajo por delante.

"No conozco otra vida, desde que nací en una familia de artistas me di cuenta que seguiría la historia y creo que lo que lo ha hecho más interesante y divertido es que puedo cambiar de filtro constantemente. Nada más en este año he hecho doblaje para cine, Vaselina, he escrito prólogos de libros, compuesto canciones y producido para otros artistas, obviamente la producción de mi nuevo disco, filmado una película con Lucero y así me la paso, cuando me aburro de una cosa salto a otra y me siguen llamando, lo cual me es muy halagador. Estoy en todo y con todo", aseguró.

Considero que estoy en el momento más exitoso de mi carrera, saco disco nuevo en unos meses, no se me quita lo inquieto y lo afortunado

El cantante de éxitos como Cielo, Tonto Corazón y Calaveras agregó que parte del éxito en su carrera es que también se ha sabido dar espacios para la meditación, estar con su familia y estar en paz.

"Otra cosa que ha sido importante es que me doy mis espacios, mis huecos para estar con mi familia, para estar solo, para trabajar en mi propio viaje personal, humano, espiritual, intelectual. Siempre hay momentos para eso y me ha resultado un buen balance, además de la solidez de la familia que tengo", concluyó.

Con información de Sergio Meléndez N+