Así Es la Palomera Especial de la Película 'Deadpool y Wolverine'

La película Deadpool y Wolverine es sin duda uno de los estrenos más esperados de 2024, pues el famoso anti-héroe se ha convertido en uno de los personajes favoritos del público.

Como se ha vuelto costumbre en los grandes estrenos, esta película contará con una palomera de edición especial, misma que fue presentada por Ryan Reynolds, quien da vida a Deadpool y además produce la cinta.

A través de sus redes sociales, el actor presentó la pieza, señalando que en el futuro, la gente recordará el 2024 como "el año en que comenzó la guerra de las palomeras".

En el clip, se observa que la palomera consta de dos partes: una es la cubeta tradicional que lleva cualquier palomera, mientras que la tapa tiene la forma del rostro de Wolverine, el otro héroe que protagoniza la nueva cinta de Marvel, aunque la particularidad es que la figura tiene una gran apertura en la boca, por donde los fanáticos pueden tomar sus palomitas. Al exterior de la cubeta, se observa la frase "Diseñada por Deadpool".

Como era de esperarse las reacciones no faltaron, pues los fanáticos compararon esta palomera con la creada para la cinta Dune 2. Incluso, los fanáticos del anti-héroe de Marvel atribuyeron que la "Guerra de las palomeras" dicha por Reynolds sería en referencia a la de Dune 2.

Years from now they will look back at 2024 as the year the War of the Popcorn Buckets began. #history #DeadpoolAndWolverine ❤️💛 pic.twitter.com/4agugzGNLp