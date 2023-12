Billie Eilish Sale Del Clóset; Así lo Confirmó Durante una Entrevista | Video

Recientemente, en una entrevista para la revista estadounidense Variety, Billie Eilish confirmó su orientación sexual y salió del clóset.

La cantante saltó a la fama en 2015, con tan solo 13 años de edad, cuando decidió subir la canción Ocean Eyes a la plataforma de música streaming SoundCloud.

La canción publicada solo era para que su profesor de danza la escuchara y armara una coreografía, pero esta se fue viralizando hasta convertirse en una de las canciones más queridas por los seguidores de la cantante.

En un video, publicado por la revista estadounidense, fue que la cantante confirmó su orientación sexual y atracción a hacia las mujeres:

Las amo mucho. Las amo como personas. Me atraen como personas. Estoy realmente atraída por ellas

Los videos que comenzaron a circular se volvieron virales rápidamente, pero Billie se mostró particularmente sorprendida cuando reafirmó "soy para las chicas".

Después, la entrevistadora le cuestionó si no creía necesario "salir del clóset", a lo que ella respondió:

¿No era obvio? No me había dado cuenta de que la gente no sabía