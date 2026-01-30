Black Coffee Ofrecerá Concierto Monumental en las Pirámides de Teotihuacán, ¿Cuándo Será?

Black Coffee tendrá un concierto especial en las pirámides de Teotihuacán. Te contamos cuándo será esta presentación y qué costo tendrá.

Nkosinathi Innocent Maphumulo, mejor conocido como Black Coffee, es un DJ originario de Sudáfrica. Nacido en 1976, se subió a los escenarios por primera vez en 1994 y desde entonces ha sido uno de los máximos representantes del afro house.

El artista de música electrónica ha anunciado una presentación especial desde uno de los lugares más representativos de México: las pirámides de Teotihuacán. Black Coffee ofrecerá un concierto el próximo viernes 18 de abril con el sitio arqueológico de fondo.

El DJ habría elegido Teotihuacán para su presentación en México con el fin de ofrecer una experiencia inmersiva. Acompañado de las pirámides del Sol y la Luna, Black Coffee ofrecerá un show que, según los fans, podría ser uno de los más importantes de su carrera.

¿Dónde conseguir boletos para ver a Black Coffee?

Los boletos para ver a Black Coffee en Teotihuacán han salido a la venta este viernes 30 de enero. Las entradas se pueden conseguir desde la plataforma Get In y los precios son los siguientes para la Fase 3 y la Última Llamada, que son las dos fases disponibles:

Admisión general en Fase 3: 2 mil 999 pesos

Admisión general en última llamada: 3 mil 499 pesos

Boleto VIP en Fase 3: 4 mil 999 pesos

Boleto VIP en Last Call: 5 mil 999 pesos

Cabe señalar que, según los organizadores del acto, el concierto respetará todas las normas vigentes para la conservación del sitio arqueológico.

