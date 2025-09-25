Accidente en la México-Pirámides Hoy: Así Quedó Tráiler que Volcó con Latas de Cerveza

La mañana de este jueves, 25 de septiembre de 2025, se registró un accidente en el kilómetro 3 de la autopista México-Pirámides, en dirección a Hidalgo.

Según los primeros reportes, el conductor de un tráiler de doble remolque cargado con más de 60 toneladas cerveza perdió el control de la unidad al tomar una curva para dirigirse a la Ciudad de México (CDMX), y le ganó el peso.

Volcadura de tráiler con cerveza desata rapiña

La unidad volcó y la cabina de la pesada unidad quedó en dirección hacia Hidalgo, solo quedó un carril muy estrecho de circulación, lo que provocó una kilométrica afectación procedente de la caseta de Ecatepec, Estado de México (Edomex).

Elementos de la Guardia Nacional (GN) carreteras llegaron al lugar del accidente para resguardar la zona y agilizar el tránsito vehicular.

No se reportan lesionados, pero sí la llegada de personas para la rapiña, hubo quienes se llevaron cartones completos de cerveza.

