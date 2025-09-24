Muere Trabajador al Interior de Pedrera en Santa Catarina, Nuevo León

Un hombre perdió la vida la tarde de este miércoles 24 de septiembre tras sufrir un accidente mientras realizaba labores de reparación en una empresa ubicada sobre la avenida Luis Donaldo Colosio, en la zona conocida como las pedreras, en el municipio de Santa Catarina.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades, se encontraba trabajando en un área de mantenimiento cuando fue golpeada con fuerza en el pecho. El impacto resultó fatal y provocó que el hombre cayera sin vida en el sitio, antes de que pudiera recibir atención médica especializada.

Tras el reporte al número de emergencias, equipos de Protección Civil de Nuevo León y Protección Civil de Santa Catarina se movilizaron de inmediato al lugar como primeros los respondientes. Al llegar, los paramédicos revisaron a la víctima y confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, se procedió a acordonar el área de trabajo para facilitar las diligencias de la autoridad ministerial y de los servicios forenses.

Investigaciones de muerte de trabajador en Santa Catarina en curso

La zona fue resguardada por elementos de la policía municipal y estatal mientras personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado iniciaba las indagatorias correspondientes. Las autoridades señalaron que se investigará si la empresa cumplía con las normas de seguridad laboral y protocolos de protección necesarios para este tipo de actividades.

El cuerpo fue trasladado por el Servicio Médico Forense para la autopsia de ley, la identidad del trabajador se mantiene en reserva, a la espera de que las autoridades realicen el proceso oficial de notificación a sus familiares.

Aunque hasta el momento no se han revelado detalles sobre las circunstancias exactas del hecho, la investigación buscará determinar si existieron omisiones o negligencias en materia de seguridad que hayan contribuido al desenlace fatal.

