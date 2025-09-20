Mueren Dos Trabajadores Sepultados tras Deslave en Pedrera en Allende, Nuevo León

Dos trabajadores perdieron la vida luego de quedar sepultados por un deslave dentro de una pedrera ubicada en la comunidad de La Chancaca, en el municipio de Allende, Nuevo León. El derrumbe fue reportado a las 12 horas del viernes 19 de septiembre en la empresa ubicada en el kilómetro 234 de la Carretera Nacional.

El hecho generó la movilización de cuerpos de emergencia y rescatistas. En la zona fue necesario el uso de maquinaria y palas para remover el alud de tierra y piedras que sepultaron a los dos trabajadores a unos tres metros de profundidad. Luego de varias horas de esfuerzos, las víctimas del deslave fueron liberadas.

Pese a la intervención de los cuerpos de rescate, al llegar los paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que los dos trabajadores de 52 y 28 años de edad, de los cuales no han dado a conocer los nombres, ya no contaban con signos vitales, por lo que ambos fueron reportados muertos.

Se presume que el accidente se habría originado debido a que las recientes lluvias que se registraron en Nuevo León reblandecieron el suelo, provocando un derrumbe de tierra y piedras mientras los dos hombres se encontraban trabajando en la pedrera del municipio de Allende.

Hasta el momento, las autoridades no han compartido más información del caso que al parecer sigue siendo investigado para determinar cómo ocurrieron los hechos, si realmente se trató de un accidente, y así poder deslindar responsabilidades.

