Boda de Juan Osorio y Eva Daniela: Quiénes Fueron los Invitados y Cuál fue el Menú de la Boda

El productor Juan Osorio y la actriz Eva Daniela sellaron su amor con una emotiva ceremonia. Después de verla caminando del brazo de su padre, de escuchar a la pareja prometerse amor eterno y de celebrar su unión con un beso, grandes amigos del espectáculo mexicano asistieron a la recepción, que combinó elegancia, simbolismo y momentos entrañables.

Este sábado 4 de octubre, tras atravesar un pasillo cubierto de flores que caían por las paredes, Eva Daniela le prometió al productor cuidarlo, respetarlo y amarlo: "Voy a cuidarte a respetarte, a protegerte en cualquier circunstancia y, sobre todo, a darte mucho amor".

Él, por su parte, selló su compromiso con la frase: "No puede tener más seriedad, amor mío, que la presencia de la Virgen de Guadalupe y del amor de todos los que están presentes".

Así comenzó una noche mágica.

Horas después de la celebración, los invitados a la boda compartieron algunos de los momentos más memorables en sus redes sociales.

Juan Osorio y Eva Daniela: el banquete decoración de ensueño en blanco y dorado

Tras la ceremonia en la que Juan Osorio y Eva Daniela sellaron su amor, los novios llegaron al banquete, que se llevó a cabo en un salón decorado en tonos blanco y dorado, con centros de mesa protagonizados por velas, que aportaron un ambiente íntimo y cálido.

Los invitados fueron recibidos por un grupo de hombres con máscaras y guantes blancos, que portaban lámparas de gas, creando una atmósfera teatral y misteriosa. Aquello era una mascarada.

Invitados del espectáculo mexicano

Entre los asistentes a la boda de Juan Osorio y Eva Daniela se encontraron importantes figuras del espectáculo mexicano. Fueron ellos quienes captaron los primeros detalles que se dieron a conocer sobre la boda.

La actriz y modelo venezolana Sabrina Seara fue una de las invitadas, también la mexicana Ana Belena, la colombiana Catherine Siachoque, el venezolano Daniel Elbittar, la cubana Livia Brito.

No podían faltar el cantante mexicano Emilio Marcos y el productor José Alberto Castro.

También estuvieron presentes Eric Morales, el argentino Miguel Varoni, la modelo Lorena Sevilla, el actor Daniel Navarro, la esposa de Emir Pavón, Stefanía de Aranda, y el político Óscar Escobar Ledesma, quien compartió un emotivo mensaje sobre la unión de la pareja.

“Su boda, pequeña en número pero inmensa en significado, nos recordó que el amor verdadero es el que da rumbo y sentido a la existencia: Eva Daniela, la luz de la alegría con inteligencia; Juan Osorio, la madurez que sostiene con experiencia y temple", escribió Escobar en redes sociales.

Un menú digno de telenovela

Los asistentes a la fiesta disfrutaron de un menú gourmet que incluyó un bouquet de cítricos en corona de parmesano con salsa de maracuyá, seguido de una Sinfonía mar y tierra con cola de langosta, filete de pescado en crema de queso roquefort y camarón.

De postre, una delicia de coco en costra de chocolate con salsa de chocolate blanco infusionada con coco.

Más tarde, la fiesta continuó para los desmañanados con tacos nocturnos de chorizo argentino, sirloin pastor y costilla.

Música, baile y momentos inolvidables

Entre los momentos más emotivos de la boda entre Juan Osorio y Eva Daniela estacó el momento previo al corte del pastel, cuando entraron a la pista al ritmo del tema 'Volare' de Gipsy Kings.

Otro de los grandes bailes que dieron en la pista fue musicalizado por la Sonora Santanera, quienes interpretaron su clásico tema 'Perfume de gardenias'. Mientras la pareja bailaba, los personajes enmascarados danzaban alrededor.

El hijo del productor, Emilio Osorio, también participó en la velada interpretando el tema 'Sí o sí', mientras los novios bailaban entre aplausos.

Más tarde, el cielo se iluminó con fuegos artificiales. Acompañados por la canción 'El privilegio de amar' de Lucero y Mijares, la pareja observó el espectáculo de principio a fin.

Cuando la fiesta se trasladó a la pista, aparecieron divertidos personajes, incluyendo una botarga del Dr. Simi y un hombre disfrazado de Deadpool, que servía shots de tequila en avioncitos de plástico fosforescentes. Ambos provocaron risas entre los invitados.

Aunque en las bodas es común ver al novio siendo lanzado al aire, en esta ocasión, el clásico ritual mexicano conocido como 'El Muertito' no fue protagonizado por el productor Juan Osorio, sino por su hijo, Emilio Marcos.

Tal como lo mencionó la actriz y modelo Seara Sabrina en sus redes sociales, "como en las novelas, (en esta íntima celebración) su amor iluminó el cielo".

