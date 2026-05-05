Boletos de Yuridia en el Estadio GNP 2026: Precios por Zona y Mapa Oficial del Concierto en CDMX
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Yuridia se convertirá en la primera mujer mexicana en presentarse en el Estadio GNP Seguros. Esto es todo lo que debes saber de los precios de sus boletos por zona y el mapa oficial.
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Yuridia aterriza en la CDMX con su "Las Cartas Sobre la Mesa Tour 2026", una de las apuestas más potentes de su trayectoria.
La cita es este 4 de septiembre de 2026 en el Estadio GNP Seguros, el spot ideal para recibir a miles de fans en una noche que promete ser épica.
Aparte del anuncio, ya tenemos los precios oficiales por zona y el mapa del lugar para que vayas planeando dónde vas a cantar a todo pulmón.
El escenario se montará al frente, con una distribución que va desde el lujo de las zonas VIP hasta la vibra de las secciones generales en gradas y cancha.
El mapa nos muestra que hay opciones para todos los bolsillos, con boletos súper accesibles y áreas premium para los que quieran tener a una de las exponentes más importantes del regional mexicano de cerca.
Precios para ver a Yuridia en CDMX 2026
Los boletos para el Estadio GNP Seguros oscilan entre los $868 y los $5,989 pesos, según qué tan cerca quieras estar de la acción.
Zonas top
VIP: $5,208 – $5,989
Platino: $4,712 – $5,183
Gold: $3,968 – $4,563
Zonas medias
Rosa: $3,348 – $3,850
Morado: $2,728 – $3,137
Azul: $2,108 – $2,424
Zonas económicas
Zona GNP: $1,736 – $1,996
Verde B: $1,612
Naranja B: $1,364 – $1,569
Verde C: $1,116 – $1,228
Naranja C: $992 – $1,091
General B: $868
PCD: $868
Preventa y venta al público
Para que no te ganen tu lugar, apunta bien las fechas de venta:
Preventa HSBC: 6 y 7 de mayo de 2026
Venta general: 8 de mayo de 2026
Hora: 11:00 a.m. (vía Ticketmaster)
Este concierto en la capital será un antes y un después para ella, pues se perfila como uno de sus shows más masivos, reafirmándola como la voz femenina más potente del regional mexicano.
Y si no estás en CDMX, tranqui, la gira también pasará por León, Querétaro, Mérida y Guadalajara para llevar este gran espectáculo a todo el país.
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