Boletos de Yuridia en el Estadio GNP 2026: Precios por Zona y Mapa Oficial del Concierto en CDMX

Yuridia aterriza en la CDMX con su "Las Cartas Sobre la Mesa Tour 2026", una de las apuestas más potentes de su trayectoria.

La cita es este 4 de septiembre de 2026 en el Estadio GNP Seguros, el spot ideal para recibir a miles de fans en una noche que promete ser épica.

Aparte del anuncio, ya tenemos los precios oficiales por zona y el mapa del lugar para que vayas planeando dónde vas a cantar a todo pulmón.

El escenario se montará al frente, con una distribución que va desde el lujo de las zonas VIP hasta la vibra de las secciones generales en gradas y cancha.

El mapa nos muestra que hay opciones para todos los bolsillos, con boletos súper accesibles y áreas premium para los que quieran tener a una de las exponentes más importantes del regional mexicano de cerca.

VIDEO: Yuridia Defiende la Bandera de México Durante su Concierto en Estados Unidos

Precios para ver a Yuridia en CDMX 2026

Los boletos para el Estadio GNP Seguros oscilan entre los $868 y los $5,989 pesos, según qué tan cerca quieras estar de la acción.

Zonas top

VIP: $5,208 – $5,989

Platino: $4,712 – $5,183

Gold: $3,968 – $4,563

Zonas medias

Rosa: $3,348 – $3,850

Morado: $2,728 – $3,137

Azul: $2,108 – $2,424

Zonas económicas

Zona GNP: $1,736 – $1,996

Verde B: $1,612

Naranja B: $1,364 – $1,569

Verde C: $1,116 – $1,228

Naranja C: $992 – $1,091

General B: $868

PCD: $868

Imagen: OCESA

Preventa y venta al público

Para que no te ganen tu lugar, apunta bien las fechas de venta:

Preventa HSBC: 6 y 7 de mayo de 2026

Venta general: 8 de mayo de 2026

Hora: 11:00 a.m. (vía Ticketmaster)

Este concierto en la capital será un antes y un después para ella, pues se perfila como uno de sus shows más masivos, reafirmándola como la voz femenina más potente del regional mexicano.

Y si no estás en CDMX, tranqui, la gira también pasará por León, Querétaro, Mérida y Guadalajara para llevar este gran espectáculo a todo el país.

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