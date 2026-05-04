Kenia Os Sufre Golpe de Calor Durante su Concierto en Mérida y Recibe Atención de Emergencia

Lo que debía ser una noche de celebración para los fans de Kenia Os se convirtió en un momento de preocupación el pasado viernes 1 de mayo. La cantante e influencer mexicana sufrió un golpe de calor mientras se presentaba en Mérida como parte de su gira K de Karma Tour.

A través de sus redes sociales, la propia artista compartió los detalles de lo ocurrido. En un video publicado en su cuenta de TikTok, se pudo observar a Kenia (cuyo nombre real es Kenia Guadalupe Flores Osuna) recibiendo atención oportuna por parte de paramédicos y su equipo de trabajo.

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Estado de salud de la cantante

En las imágenes difundidas, se ve a la intérprete de "Malas Decisiones" sentada en un sillón con apariencia somnolienta, portando una mascarilla de oxígeno y cubierta con una manta, mientras uno de sus colaboradores le brindaba masajes en los pies para estimular la circulación.

A pesar de lo aparatoso de la situación, la cantante tomó el incidente con humor al escribir en su publicación: "Todo es glamour en el tour (le da un golpe de calor)".

Aunque inicialmente no ofreció un reporte médico detallado, horas más tarde reapareció en su cuenta de Instagram para tranquilizar a sus seguidores. Con una serie de fotografías de su concierto, Kenia dejó entrever que se encuentra en buen estado de salud.

"Ayer me veía tan bien que me resulta tan difícil hoy elegir una sola foto. ¡Mérida, son la f*cking vibra, les amo!", expresó la artista en su mensaje de agradecimiento.

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