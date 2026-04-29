¿Cuánto Recibirá Diego Luna Tras Ganar Amparo Por Uso Indebido de Su Imagen en Comercial?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó al actor Diego Luna para que la marca de bebidas alcohólicas, Johnnie Walker, le pague una indemnización por el uso de su imagen sin autorización.

El ministro Arístides Rodrigo Guerrero García explicó que el caso se originó cuando Diego Luna detectó el uso indebido de su imagen y la de su familia en anuncios transmitidos tanto en televisión abierta como de paga.

“Este asunto inicia cuando un actor, director y productor de cine descubre que su imagen, junto con la imagen de su familia, había sido utilizada en una campaña publicitaria sin autorización previa”, detalló.

Fue en septiembre de 2013 cuando Diego Luna inició el juicio civil. Tras varios años de litigio y distintas resoluciones, el caso llegó al máximo tribunal del país.

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¿Cuánto dinero recibirá Diego Luna tras ganar la demanda?

La SCJN resolvió devolver el expediente a un Tribunal Colegiado para que emita una nueva sentencia en la que se reconozca el pago del 40% de las ventas derivadas de la campaña, además de que deberá cuantificar el monto total de la indemnización.

Durante la discusión del caso, las y los ministros descartaron incluir una reparación del daño por el uso de la imagen del menor de edad, debido a que este punto no fue planteado en la demanda inicial. La ministra Yasmín Esquivel subrayó que no se presentaron argumentos relacionados con este aspecto en el proceso legal.

En el mismo sentido, el ministro presidente Hugo Aguilar indicó que el proyecto debía apegarse estrictamente a lo solicitado por el actor, quien promovió el juicio por derecho propio.

No obstante, la mayoría de los ministros se pronunció a favor de proteger los derechos de los menores, dejando abierta la posibilidad de que Diego Luna pueda iniciar un nuevo juicio por el uso indebido de la imagen de su hijo.

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