¿Qué Opina Verónica Castro de la Novia de Cristian Castro? Así Rompió el Silencio
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Verónica Castro expresó su opinión con respecto a la nueva relación sentimental de su hijo, Cristian Castro, con la productora y empresaria Victoria Kuhne.
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La actriz y conductora Verónica Castro finalmente habló sobre la nueva relación de su hijo, Cristian Castro, y Victoria Kühne.
Durante su reciente aparición pública en los Premios Aura 2026, donde fue homenajeada por su trayectoria, “La Vero” no evitó las preguntas sobre la vida sentimental del cantante y sorprendió con una reacción positiva y hasta entusiasta.
“Se llama Victoria, está preciosa, una pelirroja increíble, muy linda”, expresó ante la prensa.
Lejos de cualquier polémica, la actriz incluso mostró entusiasmo por la relación, dando a entender que ya considera a Kühne como parte de la familia.
También se ha señalado que la actriz dio su “visto bueno” al romance y se mostró feliz por esta nueva etapa en la vida amorosa de Cristian.
La historia de amor entre Cristian Castro y Victoria Kühne
El intérprete de “Azul” hizo público su noviazgo recientemente. Ahora, su historia con la empresaria regiomontana, quien dirige una compañía musical y ha trabajado con figuras de la industria, parece ir en serio.
Además de elogiar a la nueva novia de su hijo, Verónica Castro aprovechó para bromear sobre el momento personal que vive el cantante, insinuando que el amor podría motivarlo a retomar algunos pendientes personales, como continuar con sus estudios.
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