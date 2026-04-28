¿Qué Opina Verónica Castro de la Novia de Cristian Castro? Así Rompió el Silencio

La actriz y conductora Verónica Castro finalmente habló sobre la nueva relación de su hijo, Cristian Castro, y Victoria Kühne.

Durante su reciente aparición pública en los Premios Aura 2026, donde fue homenajeada por su trayectoria, “La Vero” no evitó las preguntas sobre la vida sentimental del cantante y sorprendió con una reacción positiva y hasta entusiasta.

“Se llama Victoria, está preciosa, una pelirroja increíble, muy linda”, expresó ante la prensa.

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Lejos de cualquier polémica, la actriz incluso mostró entusiasmo por la relación, dando a entender que ya considera a Kühne como parte de la familia.

También se ha señalado que la actriz dio su “visto bueno” al romance y se mostró feliz por esta nueva etapa en la vida amorosa de Cristian.

La historia de amor entre Cristian Castro y Victoria Kühne

El intérprete de “Azul” hizo público su noviazgo recientemente. Ahora, su historia con la empresaria regiomontana, quien dirige una compañía musical y ha trabajado con figuras de la industria, parece ir en serio.

Además de elogiar a la nueva novia de su hijo, Verónica Castro aprovechó para bromear sobre el momento personal que vive el cantante, insinuando que el amor podría motivarlo a retomar algunos pendientes personales, como continuar con sus estudios.

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