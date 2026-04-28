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¿Qué Opina Verónica Castro de la Novia de Cristian Castro? Así Rompió el Silencio

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Verónica Castro expresó su opinión con respecto a la nueva relación sentimental de su hijo, Cristian Castro, con la productora y empresaria Victoria Kuhne.

¿Qué Opina Verónica Castro de la Novia de Cristian Castro? Así Rompió el Silencio

¿Qué Opina Verónica Castro de la Novia de Cristian Castro? Así Rompió el Silencio. Fotos: Cuartoscuro

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La actriz y conductora Verónica Castro finalmente habló sobre la nueva relación de su hijo, Cristian Castro, y Victoria Kühne.

Durante su reciente aparición pública en los Premios Aura 2026, donde fue homenajeada por su trayectoria, “La Vero” no evitó las preguntas sobre la vida sentimental del cantante y sorprendió con una reacción positiva y hasta entusiasta.

“Se llama Victoria, está preciosa, una pelirroja increíble, muy linda”, expresó ante la prensa.

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Lejos de cualquier polémica, la actriz incluso mostró entusiasmo por la relación, dando a entender que ya considera a Kühne como parte de la familia.

También se ha señalado que la actriz dio su “visto bueno” al romance y se mostró feliz por esta nueva etapa en la vida amorosa de Cristian.

La historia de amor entre Cristian Castro y Victoria Kühne

El intérprete de “Azul” hizo público su noviazgo recientemente. Ahora, su historia con la empresaria regiomontana, quien dirige una compañía musical y ha trabajado con figuras de la industria, parece ir en serio.

Además de elogiar a la nueva novia de su hijo, Verónica Castro aprovechó para bromear sobre el momento personal que vive el cantante, insinuando que el amor podría motivarlo a retomar algunos pendientes personales, como continuar con sus estudios.

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