Britney Spears no deja de estar en el ojo del huracán del medio del espectáculo en todo el mundo por sus polémicas recientes y sus extraños comportamientos en redes sociales que han despertado una conversación sobre la salud mental de la cantante. Ahora vuelve a ser noticia porque aseguró que la estafaron en México.

La cantante estadounidense suele vacacionar en las paradisiacas playas de México, sin embargo en esta ocasión le tocó vivir una experiencia desagradable y desafortunada cuando una señora le cobró de más dentro de una tienda comercial.

¿Qué Dijo Britney Spears sobre su Experiencia en México?

Así lo relató ella misma con una especie de bitácora narrada por ella en su cuenta de Instagram. No obstante, eliminó la publicación pocos minutos después de haberla publicado, causando intriga entre sus fans.

Como este comportamiento errático en redes sociales es común en la llamada ‘princesa del pop’ algunos medios hicieron captura del video y lo han compartido.

Una señora me estafó: me hizo pagar 750 dólares en una tienda cuando solo eran 300

Sin embargo, la controvertida estrella no ofreció más detalles de la desagradable experiencia durante su paso por México.

¿Cómo le fue en el resto de su viaje en México?

A pesar de su mala experiencia, relató que el resto de su viaje en México fue una maravilla.

Nadé desnuda en el mar todas las noches a las 3 de la mañana. Bebí vino caro y canté en la ducha. Hice 12 videos en México con mis nuevos vestidos favoritos. Le dije ‘Vete a la mier...’ a alguien por primera vez. Leí todos los libros del hotel.

Además de que, añadió, "di paseos nocturnos que me enfadaban porque no estaba en el volante. Lavé mi propia ropa en la tina. Me puse ‘nasty’ y me unté aceite por todo el cuerpo mientras usaba traje de baño y me grabé. Y nunca lo publiqué. Aprendí a mirar hacia arriba. Tuve sueños extraños sobre las paredes de la iglesia. Me resfrié y me fui".

Historias recomendadas:

Con información de N+

HAVJ