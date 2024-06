Bruno Mars Confirma Tercer Concierto en la CDMX, tras Agotar Boletos de Dos Fechas

Después de darse a conocer que se agotaron los boletos para las dos presentaciones de Bruno Mars en Ciudad de México, se anunció una tercera fecha para que sus seguidores puedan asistir.

Con la presencia del cantante estadounidense en México será inaugurado de manera oficial el Estadio GNP Seguros, que era ampliamente conocido como Foro Sol.

¿Cuándo serán los conciertos de Bruno Mars en CDMX?

La fecha de los conciertos de Bruno Mars en la Ciudad de México serán el 8, 10 y 11 de agosto.

La nueva fecha que se abrió fue el 8 de agosto y así el famoso cantante adelantará la inauguración del recinto musical en la capital del país.

Se prevé que el recital de Bruno Mars deleite con un show de aproximadamente tres horas.

Los fans podrán corear éxitos como "Locked Out of Heaven", "Happy", "Marry You", "24K Magic" y "Uptwon Funk".

Todos los interesados en no perderse esta fiesta musical podrán adquirir sus boletos en la preventa que iniciará el 3 de julio para clientes citibanamex, el 4 de julio será para público general en ticketmaster.com.mx.

Se estima que los precios de las localidades oscilen entre los 951 a 6 mil 075 pesos mexicanos.

