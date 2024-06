Bu Cuarón ha lanzado Drop By When You Drop Dead, su primer material discográfico. La música de 21 años ha hablado en entrevista sobre su debut, su preparación y su la figura de su padre, el cineasta Alfonso Cuarón.

Bu Calderón orgullosa de producir su propia música

Nacida en 2003, Bu Calderón creció en Italia. Ahí estudio música en un conservatorio. Tras aprender a tocar el piano siendo una niña, comenzó a grabar sus propias canciones con apenas 13 años:

Y ni siquiera tenía la idea de ‘ok, estoy produciendo mis canciones'; solo había cómo hacer los sonidos que a mí me gustaban.

Al mismo tiempo que descubría grabar sus propias canciones era producirlas, conoció el machismo de la industria musical:

Empezaron a decirme ‘como mujer, siempre vas a necesitar un productor' y eso la verdad me hizo dudar muchísimo a mí.

Debuta como cantante y se desmarca de Alfonso Cuarón

Tras la publicación del EP Drop By When You Drop Dead, Bu Cuarón debutó en México como cantante en el festival Tecate Emblema. Aquella mañana, la joven había presentado en línea un examen universitario de neurología:

Estaba muerta, no había dormido nada. La verdad, la universidad es algo que quiero terminar.

Bu Cuarón durante su presentación en el Tecate Emblema. Foto: Cuartoscuro

Tras haber vivido entre Nueva York e Italia, Bu Cuarón regresó a Londres, la ciudad donde nació, para estudiar la universidad. “Ahora vivo en Londres y fue casi un shock cultural regresar a Londres”, contó.

Por supuesto, en este momento de su carrera, Bu ha tenido que enfrentar el hecho inevitable de ser asociada con su padre, Alfonso Cuarón. Aunque entiende los reparos de la gente, pide que se le juzgue por su trabajo:

Entiendo que para algunas personas yo puedo representar eso, pero eso es algo que yo quiero cambiar. Si alguien me quiere poner de ‘ay, su papi le hizo', eso no es mi problema; ese es tu problema con tu relación con las mujeres que trabajan y que hacen cosas.

Actualmente, la cantante compagina sus estudios con la producción de música para otros artistas. Aunque no tiene un plan definido, Bu Cuarón sabe que vendrá a vivir a la Ciudad de México en cuanto termine la universidad en Londres:

"En este momento, la Ciudad de México tiene una energía que no hay en ningún otro lado del mundo. Hay una gran comunidad creativa, una gran comunidad artística, muchísima gente open-minded. Siento que pude crear un círculo para mí misma muy fuerte de gente generosamente creativa y eso lo he encontrado en muchos lados, pero no como en la Ciudad de México y eso me da muchísima vida.

