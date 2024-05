La última edición del Tecate Emblema tenía puestas las expectativas en Christina Aguilera; sin embargo, quienes se llevaron la noche y conquistaron al público de la CDMX fueron Calvin Harris y Nelly Furtado. Conoce cómo fueron las actuaciones.

Con un set lleno de colaboraciones con estrellas como Rihanna, Florence Welch, Dua Lipa, Ellie Goulding y Sam Smith, fue que el DJ y productor escocés hizo bailar y corear a todo el público, que incluso encendió la linternas de sus celulares para iluminar el lugar.

Por su parte, Nelly Furtado sorprendió a todos, con un llamativo traje rojo y negro, demostró su poderosa voz con temas como 'Eat Your Man' y 'All Good Things (Come to an End)', además de sus clásicos 'I'm Like A Bird' y 'Maneater' y su nuevo tema, 'Corazón', y expresó su emoción por la respuesta del público.

Christina Aguilera cierra entre aplausos

Christina Aguilera, fue una de las artistas más esperadas, pero comenzó con un retraso que dejo al público impaciente por ya verla, sin mencionar que su participación solo duro una hora y tuvo muchas pausas por los cambios de vestuario que presentó; aunque, a pesar de esto, logró momentos especiales con canciones como 'What a Girl Wants' de su álbum debut de 1999.

Lali, Anitta y Nicki Nicole conquistan al público mexicano

Lali abrió el escenario principal con los temas 'Disciplina', 'N5', 'Motiveishon' y 'Cómprame un Brishito', para cerrar su presentación con un brindis de tequila.

Anitta interpretó canciones de su álbum 'Funk Generation' y otros éxitos en español como 'Envolver' y 'Downtown'.

Nicki Nicole, en el escenario alternativo KIA, reunió a miles de fans que corearon su más reciente éxito 'Ojos verdes'.

Otros artistas presentes fueron Empress Of, Aitana y Miranda, quienes también contribuyeron a una jornada llena de música y emociones.

