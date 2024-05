La noche del pasado jueves 16 de mayo de 2024 murió Verónica Toussaint a la edad de 48 años y su hermano acaba de dar a conocer cuál fue la última voluntad de la también actriz y conductora.

La noticia del fallecimiento de la reconocida comunicadora fue confirmada por el periodista Ciro Gómez Leyva, posteriormente, amigos y personas cercanas a la artista enviaron sus condolencias ante la inesperada pérdida, entre ellos, Paola Rojas, quien rompió en llanto, y los conductores del programa Hoy.

Verónica murió tras una larga lucha contra el cáncer de mama que padeció durante 3 años y siete meses, enfermedad que anunció públicamente en 2021. Un año después, informó que había recibido su última sesión de radioterapia, lo que parecía indicar una recuperación favorable; sin embargo, durante una entrevista detalló la gravedad de su cáncer y las posibilidades de morir.

Si me toca morirme pronto, me muero en paz, con experiencias increíbles vividas. Trabajando en lo que amo, enamorada... Me he gastado la vida y a partir de ahora, cualquier tiempo que tenga es ganancia