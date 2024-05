¿De Qué Murió Verónica Toussaint? Esto le Pasó a la Conductora Mexicana

Desde la noche del jueves 16 de mayo 2024, muchas personas empezaron a preguntarse qué le pasó a Verónica Toussaint. Esto luego de que se diera a conocer su fallecimiento a los 48 años de edad. La actriz y conductora mexicana llevaba tiempo afrontando una dura y mortal enfermedad, por ello acá te contamos de qué murió.

La noticia de la muerte de la reconocida comunicadora fue confirmada por el periodista Ciro Gómez Leyva. Posteriormente, amigos y gente cercana a la artista enviaron sus condolencias tras la inesperada pérdida.

Video: Muere Verónica Toussaint, Víctima de Cáncer

¿De qué murió Verónica Toussaint?

Verónica falleció el jueves 16 de mayo víctima del cáncer de mama, enfermedad con la que llevaba una lucha de más de tres años. Fue en 2021 cuando la conductora reveló que padecía este mal. Un año después informó que recibió su última sesión de radioterapia, lo cual hizo pensar que su recuperación era favorable.

Durante una entrevista en un canal de YouTube, Toussaint ofreció más detalles del cáncer que hoy le costó la vida: "Es confuso, es complicado. Estás asustada, sí, te puedes morir sin lugar a duda, me salió un tumor que nació en la mama izquierda y se fue a mi axila, creció hasta el tamaño de una bola de golf".

En 2023, Verónica Toussaint decidió hablar del cáncer con Gustavo Adolfo Infante y de la posiblidad de morir en cualquier momento: "Si a mí me toca morirme pronto, te puedo decir que me muero en paz, me muero con experiencias increíbles, vividas. Trabajando en lo que amo, enamorada... Me he gastado la vida y partir de ahorita lo que tenga yo de vida es ganancia".

A través de redes sociales, compañeras de la conductora como Martha Guzmán y Mariana H lamentaron la partida: "No puedo decir mucho porque todo lo dijiste tú, qué privilegio haberte conocido, habernos reído tanto y ser #Veriana hasta el fin del mundo. Ríe hasta lo alto como sólo tú lo sabes hacer. Te amo @veronicatouss".

Fuck you cancer! — Marta Guzmán 🐦 (@MartaGuzmanOf) May 17, 2024

¿Quién era la pareja de Verónica Toussaint?

Justo cuando la actriz afrontaba la lucha contra el cáncer de mama, empezó a salir con un empresario que se dedica a la industria textil. Nunca reveló su nombre, pero de cariño le decía "El Güero".

Algo que agradeció mucho Verónica Toussaint fue que su última pareja no tuvo dida y decidio "aventarse el tiro de irme conociendo con todo esto" "Imagina enamorarte mientras andas defendiendo tú vida, el amor es un gran motor", dijo la artista recién fallecida.

