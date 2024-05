Sin Amor en Puerta, ¿a Wendy Guevara se le Ha Subido la Fama?

Wendy Guevara tiene un gran fandom en las redes: siete millones y medio en Instagram, cuatro y medio en TikTok y uno en YouTube. Con esas cifras, la influencer acepta que sí se le ha subido la fama a la cabeza.

Ahorita estoy muy fuerte en las redes y eso por lo de Madonna y todo ese pedo y la verdad. Yo creo que todo mundo nos hemos volado en algún momento, llega un día o unas horas en las que te vuelas y yo siempre digo: 'No, no, tengo que tener los pies en la tierra', porque yo vengo de un lugar muy humilde, del barrio donde crecí ahí en León, Guanajuato, y la gente es súper sencilla, es un lugar bonito y siempre me acuerdo de las cosas que he carecido, lo que ha carecido mi familia y yo creo que no está bueno que uno se empiece a subir a un ladrillo, porque si empiezas a humillar o a hacer quedar mal a otros para quedar bien tú, la vida te lo cobra y no nos vamos de este mundo sin pagarla