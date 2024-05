Muerte de Verónica Toussaint: La Emotiva Despedida que le Dedicó el Elenco de ‘Hoy’

El elenco del programa Hoy, que se trasmite diariamente a las 09:00 horas por Las Estrellas, dedicó una emotiva despedida a la actriz y conductora Verónica Toussaint, quien tuvo una gran trayectoria en el mundo del entretenimiento, y murió a los 48 años de edad después de una lucha de tres años y medio contra el cáncer de mama.

Raúl Araiza señaló que Verónica Toussaint era una queridísima actriz, conductora y colaboradora durante el tiempo que estuvo en Hoy. Destacó también la participación de Toussaint en el programa Miembros al aire.

Una mujer carismática, guerrera, ejemplar.

Por su parte, Arath de la Torre señaló que Verónica Toussaint era un amiga entrañable.

“Me dolió mucho porque yo venía saliendo del teatro y abrí el chat de Hoy y me pegó muy fuerte porque de verdad es que yo había hablado con ella, hace poco fue su cumpleaños… y la verdad es que me puse en shock, no lo podía creer", dijo.

El conductor y actor refirió que Verónica Toussaint tenía cáncer, que lo mantuvo en secreto y luchó mucho. Dijo que en un reciente mensaje invitó a la actriz y conductora al show Los Marihuanólogos y ella ya no le contestó.

Uno nunca sabe lo que la gente está luchando y de verdad me quedo con sus sonrisas, con sus ataques de risa, con su cultura, una mujer muy culta, ganadora de un Ariel.

Andrea Legarreta intervino y dijo que Verónica Toussaint era una mujer encantadora y muy cálida.

“Bella, Vero, vas a hacer falta en este universo”, dijo la conductora.

Visiblemente emocionados, todos los integrantes del elenco de Hoy dedicaron un aplauso a Verónica Toussaint.

¿Quién fue Verónica Toussaint?

Verónica Toussaint nació el 15 de marzo de 1976 en la Ciudad de México (CDMX).

Desde pequeña tuvo inclinación por el mundo de las artes, por lo que no dudó estudiar la carrera de actuación. También se graduó de la licenciatura en Comunicación.

Dentro del mundo del entretenimiento destacó como escritora, actriz, comediante y conductora de televisión.

Participó en la telenovela Amarte es mi pecado, bajo la producción de Ernesto Alonso. En el séptimo arte participó en cintas como Conejo en la luna, Amor Extremo, El Club de los Idealistas y Oso Polar, esta ultima la hizo acreedora al premio Ariel, en la categoría de "Mejor Actriz".

Su último trabajo en el cine, lo realizó prestando su voz al personaje "Zhen" en la cinta Kung Fu Panda 4.

Trabajó en la serie Hermanos y Detectives. Fue parte de la segunda temporada de LOL y en el programa de comedia La culpa es de la Malinche.

Debutó como escritora del programa Hoy y de algunos especiales de Fiesta Mexicana, ambos bajo la batuta del productor Reynaldo López.

Incursionó en el mundo del standup con el espectáculo Stand Encerrados y en teatro en diversas obras de corte de comedia.

Lanzó su canal de YouTube "Ser Yoga", donde daba consejos de formas de respiración y meditación.

En su juventud, padeció cáncer de apéndice del cual salió bien librada. Sin embargo, 20 años después le fue diagnosticado cáncer de mama, enfermedad con la que estuvo luchando por tres años y medio.

Verónica Toussaint falleció este jueves a la edad de 48 años.

