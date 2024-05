Paola Rojas Llora al Recordar a su Amiga Verónica Toussaint

Verónica Toussaint falleció de cáncer a los 48 años de edad. Su partida ha cimbrado al mundo del espectáculo, donde era querida y respetada. Ahora, la periodista Paola Rojas ha señalado entre llanto lo mucho que le duele la muerte de su amiga.

Por la mañana del 17 de mayo, Paola Rojas compartió una sentida publicación de Instagram donde se despidió de su amiga con las siguientes palabras:

Brillante, sensible, talentosa, fuerte y divertida como nadie. Gracias por los viajes, las reflexiones, los proyectos y las carcajadas. Gracias por lo mucho que me enseñaste.

Y agregó:

Me duele el corazón, amiga linda. No me hago a la idea. Te voy a extrañar siempre.