Video | Sorprenden a Maluma Comprando Cervezas en un Tienda en Monterrey

En un video que se ha hecho viral en redes sociales se puede ver al cantante colombiano Maluma, rodeado de su equipo de trabajo y amigos comprando cervezas dentro de un Oxxo, en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León.

El cantante colombiano Maluma se encuentra en Monterrey para ofrecer un show en el evento de "Final Four" de la 'Kings World Cup' en le Estadio BBVA y en su estadía en la ciudad acudió a una tienda Oxxo para comprar cerveza, donde un empleado lo reconoció.

Con un look relajado, que incluye camiseta de tirantes y shorts, el cantante bromea con el cajero, quien le dice que se parece a Maluma y el cantante responde “eso me dicen muy seguido, me dicen muy seguido que me parezco a Maluma”.

El cante continúa bromeando con el cajero y le pregunta en qué se parece a Maluma, y se responde a sí mismo, “en el perfil griego”, lo que desata las bromas y risas de los presentes.

Los internautas aprovecharon para hacer chistes con la situación y dejar comentarios como:

Lo bueno es que a él no le aplicaron la cara de las cajeras del Oxxo”, “Cotorrean y todo, pero si se dan cuenta, mandaron al mismísimo Maluma a la otra caja.

La presencia del cantante colombiano en Monterrey se debe a que se presentará en la final del torneo 'Kings World Cup' en el Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León.

