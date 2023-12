'Céline Dion Perdió el Control de sus Músculos', Afirma Hermana de la Cantante

La hermana de Céline Dion, Claudette, reveló que la cantante "perdió el control de sus músculos", derivado del Síndrome de Persona Rígida que padece la famosa.

En entrevista para el medio canandiense 7 Jours, la hermana de la estrella precisó que todavía pasará más tiempo para que la estrella regrese a los escenarios, aunque reconoció que en caso de lograrlo, desconoce en qué condiciones lo haría.

Siempre ha sido disciplinada y exitosa, muy trabajadora

Claudette también reconoció que debido a la rareza de la enfermedad, así como lo lento que avanzan las investigaciones sobre ella, muchas de las personas que la padecen "han perdido la esperanza".

En una entrevista previa para la revista ¡Hola! Canadá, la hermana de Céline Dion reveló que la intérprete hacía todo lo posible para regresar a los escenarios, a pesar de los espasmos que sufre a consecuencia de su enfermedad.

En diciembre de 2022, la intérprete de My heart will go on reveló que padecía el síndrome de persona rígida, situación por la que se vio obligada a cancelar los conciertos que tenía programados para este año.

De acuerdo con medios canadienses, Dion fue vista el mes pasado en un partido de hockey entre los Vegas Golden Knights y los Montreal Canadiens, de su ciudad natal.

