Shakira Lanza un Adelanto del Video de "Choka Choka", su Colaboración con Anitta

El mundo del pop latino tiene un nuevo himno a la vista. Tras semanas de especulaciones y pistas en redes sociales, Shakira ha compartido un explosivo adelanto del video de "Choka Choka", su esperada colaboración con la estrella brasileña Anitta.

El anuncio oficial llegó a través de un reel en la cuenta de Instagram de la barranquillera, donde se puede ver a ambas artistas derrochando química y energía al ritmo de un beat urbano con marcadas influencias del funk brasileño y el pop latino.

VIDEO: Fans Siguen a Piqué Mientras Caminaba con Canción de Shakira

Una collab de alto impacto

Este sencillo formará parte de "EQUILIBRIVM", el nuevo proyecto discográfico de Anitta, quien ha expresado en diversas ocasiones su admiración por la trayectoria de Shakira.

"Trabajar con Shakira es un sueño cumplido. Ella es la reina y esta canción tiene una energía que no dejará a nadie sentado", comentó Anitta en una entrevista.

La canción promete ser una fusión pegadiza que mezcla el característico estilo vocal de Shakira con el ritmo funk que ha internacionalizado a Anitta.

El adelanto muestra una estética urbana mezclada con el mar y lo tropical.

Se espera que el video musical completo se estrene en todas las plataformas digitales en los próximos días. Mientras tanto, el sencillo ya está disponible.

Mientras Shakira continúa cosechando éxitos tras su etapa de "resurrección" musical, Anitta consolida su lugar como la embajadora definitiva de la música brasileña en el mercado anglo y latino.

"Choka Choka" es una alianza de poder femenino que busca dominar las listas de reproducción durante el verano.

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