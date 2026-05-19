Christian Nodal Cancela Concierto en Sonora; ¿Por Qué y Qué Pasará con los Boletos?

A pocos días de su presentación programada en el Estadio de los Yaquis, en Ciudad Obregón, Sonora, Christian Nodal el anunció la cancelación oficial del concierto que formaba parte de su gira Pa’l Cora Tour.

La presentación estaba prevista para realizarse el próximo sábado 23 de mayo. Sin embargo, un comunicado difundido por el equipo del artista confirmó que el show ya no se llevará a cabo.

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¿Por qué Christian Nodal canceló su concierto en Sonora?

De acuerdo con la versión oficial, la cancelación ocurrió debido a un incumplimiento contractual por parte de la empresa organizadora del evento. El comunicado señala que la situación fue ajena al cantante y a su equipo de trabajo.

La noticia llamó la atención porque ocurre apenas horas después del lanzamiento de nueva música y en medio de la promoción de su nuevo material discográfico Bandera Blanca.

Aunque en redes sociales comenzaron a circular versiones y especulaciones sobre una posible baja venta de boletos, hasta ahora no existe una confirmación oficial que respalde esa versión.

¿Qué pasará con los boletos?

Los organizadores informaron que las personas que ya habían comprado entradas podrán solicitar un reembolso mediante el mismo método de pago utilizado durante la compra.

El proceso contempla distintos mecanismos dependiendo de si la compra fue realizada en línea o en puntos físicos, por lo que se pidió a los asistentes mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer instrucciones específicas.

Por ahora no se ha anunciado una nueva fecha para Ciudad Obregón ni se ha confirmado una reprogramación del espectáculo. Mientras tanto, el intérprete sonorense mantiene otras fechas activas de su gira en distintas ciudades.

La cancelación ocurre además en un año movido para el cantante, quien recientemente también enfrentó ajustes y cambios en otras presentaciones por cuestiones logísticas.

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