Christian Nodal Pospone Concierto en Chile; Músicos No Llegaron a Tiempo

El cantante Christian Nodal anunció la reprogramación de su presentación en Santiago de Chile, luego de que sus músicos no llegaran al país, situación que obligó a posponer el espectáculo previsto para los días 1 y 2 de mayo.

A través de un mensaje dirigido a sus seguidores, el artista lamentó lo ocurrido y explicó que, pese a los esfuerzos de su equipo, no fue posible concretar el traslado completo del staff musical. “Mi gente de Santiago de Chile, lamento mucho estar en esta situación... Me da mucha tristeza, me da mucho coraje. No me llegaron los músicos. Nosotros salimos directito del palenque de Hermosillo, Sonora, con una sola misión, que era llegar hasta todos ustedes para cumplirles estas dos noches que les prometimos que iban a ser inolvidables”, expresó.

El intérprete atribuyó la situación a fallas en la logística, las cuales, aseguró, ya habían sido advertidas con anticipación. “Falló la logística, otra vez quedó mal por culpa de terceros. Se le avisó desde mi equipo directo al equipo de logística que por los tiempos, las fechas, distancia y demás, era muy complejo, era muy delicado”, señaló.

Nodal detalló que su equipo sugirió contratar un avión privado para facilitar el traslado de los músicos; sin embargo, la propuesta fue descartada para evitar gastos adicionales. Además, indicó que no se priorizó el descanso del personal ni la coordinación adecuada de los traslados, lo que, sumado a un contratiempo climático en la Ciudad de México, complicó aún más la situación.

Confirman nueva fecha de concierto

Tras resolver los inconvenientes, el cantante confirmó que el concierto fue reprogramado para el próximo 3 de mayo a las 19:00 horas. Asimismo, informó que los boletos adquiridos previamente serán válidos para la nueva fecha. “Lo siento mucho, se salió de mis manos, se salió de mi control. Los espero el domingo”, concluyó.

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