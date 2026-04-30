La estrella del pop Britney Spears. Foto: AP

La estrella del pop Britney Spears, de 44 años, fue acusada formalmente este jueves en California por conducir bajo la influencia de sustancias.

La Fiscalía del Condado de Ventura le imputó un delito menor por conducir bajo la influencia combinada de alcohol y al menos una droga, tras un incidente ocurrido a principios de marzo.

Notiia relacionada: ¿Cuántos Años de Cárcel Podría Pasar Erika María ’N’ Por Feminicidio de Carolina Flores?

El arresto de Britney Spears

De acuerdo con los reportes de la Patrulla de Caminos de California, los hechos se suscitaron el pasado 4 de marzo. Spears fue detenida mientras conducía su BMW negro a gran velocidad y de manera errática en la carretera US 101, cerca de su residencia.

Al momento de la detención, la cantante presentaba signos de estar bajo los efectos de sustancias, por lo que fue sometida a pruebas de sobriedad en el lugar.

Tras ser arrestada, fue trasladada a una cárcel del condado de Ventura y puesta en libertad bajo fianza al día siguiente. La investigación policial concluyó el 23 de marzo, fecha en la que el caso fue turnado a la fiscalía.

Reacción y rehabilitación

Tras el incidente, un representante de la artista calificó sus acciones como "completamente inexcusables" y expresó el deseo de que este evento fuera el primer paso hacia un cambio necesario en la vida de Spears.

Poco más de un mes después del arresto, se informó que la intérprete ingresó voluntariamente a un programa de tratamiento por abuso de sustancias, buscando abordar su situación actual de manera profesional. Hasta el momento, sus representantes no han emitido comentarios adicionales ante las acusaciones presentadas este jueves.

Trayectoria y vida pública

Britney Spears, quien saltó a la fama como integrante del "Mickey Mouse Club" y se convirtió en una superestrella mundial con éxitos como "Toxic", ha tenido una vida marcada por el éxito comercial y el escrutinio público:

Logros musicales: Cuenta con múltiples álbumes de platino y dos de diamante.

Cuenta con múltiples álbumes de platino y dos de diamante. Tutela legal: Estuvo bajo control judicial dirigido por su padre y abogados desde 2008 hasta finales de 2021.

Estuvo bajo control judicial dirigido por su padre y abogados desde 2008 hasta finales de 2021. Actualidad: Tras la disolución de su tutela, publicó sus memorias tituladas "La mujer que hay en mí". Aunque se ha mantenido prácticamente retirada de la música desde su último álbum en 2016, ha lanzado algunos sencillos en colaboración.

Este nuevo proceso legal se suma a la lista de desafíos personales que la cantante ha enfrentado bajo el ojo de la prensa internacional y los paparazzi desde principios de la década de 2000.

Con información de: AP

Historias recomendadas;

AMP