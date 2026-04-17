Coldplay Estará en Show de Medio Tiempo del Mundial 2026; Es el Primer Artista Confirmado

La FIFA apuesta por transformar la final de la Copa del Mundo 2026 en un espectáculo sin precedentes. El presidente del organismo, Gianni Infantino, confirmó que el partido decisivo contará por primera vez en la historia con un show de medio tiempo al estilo del Super Bowl, y que Coldplay será el primer acto vinculado oficialmente al evento.

De acuerdo con declaraciones recientes, el show será curado por el vocalista Chris Martin y su banda, quienes además participarán en la selección de otros artistas invitados, aunque sus nombres aún no han sido revelados.

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¿De qué se tratará el medio tiempo de la final del Mundial?

Infantino adelantó que no se tratará de una presentación individual, sino de un espectáculo con múltiples talentos sobre el escenario, pensado para convertirse en “el más grande del mundo”.

La final del torneo se jugará el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y marcará un antes y un después en la historia del futbol, al integrar un formato de entretenimiento inspirado en eventos como el medio tiempo del Super Bowl.

Además, el show contará con la colaboración de la organización Global Citizen, que ya ha trabajado con la FIFA en eventos musicales de gran escala.

Aunque aún no se confirma si Coldplay encabezará completamente el espectáculo o compartirá protagonismo, su participación los posiciona como el primer artista confirmado para este innovador formato que busca ampliar el alcance del futbol más allá de lo deportivo.

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