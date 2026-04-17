Por Ella: La Canción de Belinda y Los Ángeles Azules Que Pondrá Ritmo al Mundial

La cuenta regresiva rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026 inició hace tiempo y México empieza a sonar fuerte. Belinda y Los Ángeles Azules estrenaron “Por Ella”, una cumbia que promete convertirse en uno de los himnos más bailables del torneo.

El tema fue presentado como el segundo sencillo oficial del álbum del Mundial, un proyecto global que busca reflejar la diversidad cultural de las 48 selecciones que participarán en esta edición histórica.

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Una cumbia con identidad mexicana para el mundo

“Por Ella” combina el estilo pop de Belinda con el sonido inconfundible de la agrupación originaria de Iztapalapa, lo que da como resultado una canción que apuesta por llevar la cumbia mexicana al escenario global.

Bajo la producción del reconocido hitmaker Tainy, el tema busca capturar la emoción del futbol y traducirla en ritmo. No es casualidad: la canción incorpora referencias directas a la euforia de los estadios, los cánticos de la afición y esos goles que se gritan “hasta el cielo”.

Además, representa una declaración cultural clara: México como protagonista musical del Mundial.

De “Amor a primera vista” al Mundial

Esta colaboración marca el reencuentro entre Belinda y Los Ángeles Azules tras el fenómeno de “Amor a primera vista”, uno de los mayores éxitos recientes de la cumbia-pop mexicana.

Ahora, la dupla da un salto aún mayor: pasar de los charts a un escenario global donde millones de personas escucharán su música durante el evento deportivo más importante del planeta.

“Es un gran honor formar parte del álbum oficial del Mundial”, expresó Belinda, quien destacó que la canción reúne “la fuerza de nuestra cultura con la emoción única” del torneo.

Con su mezcla de nostalgia, identidad mexicana y energía festiva, el tema se suma a la estrategia musical del Mundial 2026 que es crear una banda sonora que conecte culturas a través del ritmo.

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