Alejandro Fernández Debuta como Diseñador en Evento de Moda

El "Potrillo" ha demostrado que su talento no se limita a la música. En un evento que fusionó la tradición charra con el lujo contemporáneo, Alejandro Fernández debutó oficialmente como diseñador de modas este 16 de abril de 2026, presentando su marca "Arrre" en su tierra natal, Guadalajara.

Un homenaje a las raíces con toque moderno

La colección, que marca un hito en la carrera del intérprete, no busca alejarse de su identidad, sino elevarla. Bajo el nombre de "Arrre", la firma propone una estética "Western-Chic", rescatando elementos icónicos de la indumentaria western pero adaptados a un mercado global de alta gama.

"Esta marca es un tributo a nuestra cultura, a la elegancia del traje de charro y al orgullo de ser mexicano, pero con una visión moderna para el mundo", expresó el cantante durante el evento.

El lanzamiento se llevó a cabo en un entorno exclusivo de la capital jalisciense, donde se dieron cita personalidades del espectáculo, empresarios y expertos en moda. La pasarela destacó por el uso predominante de pieles de alta calidad, gamuzas y bordados artesanales.

También chaquetas con cortes estructurados, botas de diseño único y accesorios que reinterpretan la herrería charra. La marca de Alejandro Fernández busca posicionarse como un referente del diseño mexicano de exportación.

De la música al emprendimiento

Aunque Alejandro Fernández ya es un empresario consolidado en el sector inmobiliario y de hospitalidad, este salto al diseño textil representa su proyecto más personal hasta la fecha. Según fuentes cercanas, el cantante estuvo involucrado directamente en el proceso creativo, desde la selección de textiles hasta los bocetos iniciales de la colección.

Con este debut, el "Potrillo" se une a la lista de celebridades que logran capitalizar su estilo personal, llevando la esencia de México a una nueva plataforma: la industria de la moda internacional.

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