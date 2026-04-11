Nodal Rompe el Silencio Sobre su Nuevo Video: ¿Hay Referencias a Cazzu y Ángela en "Un Vals"?

El pasado 9 de abril 2026 el cantante mexicano Christian Nodal lanzó un nuevo video de su canción "Un Vals". A los pocos minutos de su publicación comenzó la polémica debido a que no se hicieron esperar las comparaciones de la modelo que protagoniza el video con Cazzu y Ángela Aguilar.

Ahora, el intérprete de "Adiós amor" rompió el silencio y habló sobre la producción y su música, luego de años en los que se ha visto envuelto en escándalos, tras su ruptura con la cantante argentina y su matrimonio con la heredera de la dinastía Aguilar.

Video: Christian Nodal Lanza "Un Vals", Canción Dedicada a Ángela Aguilar

¿Qué dijo Nodal sobre nuevo video "Un Vals"?

Nodal habló acerca de la polémica que ha generado en pocas horas el video de "Un Vals". En las imágenes que acompañan a la canción se puede ver a la modelo Dagna Mata con un corte de cabello similar al que muchas veces ha usado Ángela Aguilar, mientras que el maquillaje, tatuajes y facciones son similares a Cazzu.

Este parecido arrastró interpretaciones de la letra de la canción, pero también críticas hacia el cantante, acerca de querer aprovecharse de la controversia que rodea su relación con la madre de su hija, para generar ganancias económicas y popularidad para su nuevo tema musical.

Ante ello, Nodal realizó una publicación en redes sociales en donde habló sobre este video y su polémica. En sus palabras aseguró que no tiene control sobre lo que se diga sobre él, pero sí de su voz.

"No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso... Pero mi voz, que es lo único que me queda, siempre será de ustedes", escribió en una historia de Instagram.

¿Qué dijo Dagna Mata?

La modelo Dagna Mata también realizó una declaración luego de las comparaciones. A través de su cuenta de TikTok, respondió a cuestionamientos sobre su trabajo con Nodal y respondió a usuarios que destacaron su parecido con Cazzu.

A través de su cuenta de TikTok, la Mata habló de su experiencia como migrante y lo difícil que ha sido salir adelante y hacer un nombre en el modelaje, por lo que tuvo que aceptar esta oportunidad, pero pidió respeto para Cazzu.

"Me duele un poco ver a una artista que no se merece nada de esto y que no se merece que la comparen", dijo.

Video: Christian Nodal Estrena Video de ‘Un Vals’ y Desata Polémica por Modelo Parecida Cazzu

Historias recomendadas:

Suspensión de Pensiones IMSS Mayo 2026: ¿Quiénes Pueden Perderla?

¿Como 'Punch'? Enternece Historia del Mono 'Poncho de Jesús', Nacido en Zoológico de Guadalajara

