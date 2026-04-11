¿Como 'Punch'? Enternece Historia del Mono 'Poncho de Jesús', Nacido en Zoológico de Guadalajara
Aunque su nombre oficial es Yuji, los usuarios de Internet rebautizaron al mono patas de 38 meses como 'Poncho de Jesús'
La historia de 'Punch', un mono macaco inquilino en el Zoológico de Ichikawa, en Japón, le dio la vuelta al mundo luego de conocerse que su madre lo rechazó y tuvo que refugiarse en un peluche.
Ahora, la historia se repitió a miles de kilómetros, en el Zoológico de Guadalajara, en Jalisco, con un mono patas de nombre Yuji, que apenas tiene 38 días de nacido.
Noticia relacionada: PETA Exige que Mono Punch Sea Trasladado a un Santuario: ‘No Es Tierno un Bebé tras las Rejas’
Sin embargo, en este caso no hubo rechazo. De acuerdo con las cuidadoras del recinto animal, el primate estaba bajo resguardo ya que su madre, al ser primeriza, no supo cómo cuidarlo.
¿Yuji o 'Poncho de Jesús'?
A través de TikTok, el Zoológico de Guadalajara presentó a la comunidad a Yuji, un mono patas con 38 días de vida. En el video, se observa al animal abrazado de un mono similar al de 'Punch', el macaco japonés.
"Él es Yuji, es un mono patas. Hoy cumple 38 días de nacido y, bueno, está aquí con nosotros en CIMBA porque su mamá fue mamá primeriza y no supo muy bien cómo cuidarlo", dijo una de las especialistas.
@zoologicoguadalajara
Agregó que al ver que la madre de Yuji no lo podía proteger, "entonces ya tuvimos que intervenir nosotros sus cuidadores para realizar con él una crianza asistida".
Si bien el monito patas fue nombrado Yuji, en redes sociales, los usuarios lo bautizaron como 'Poncho de Jesús', guiándose por el nombre de 'Punch'.
Por cierto, CIMBA es el Centro Integral de Medicina y Bienestar Animal del Zoológico de Guadalajara, un hospital veterinario que da cuidados especiales a miles de animales.
Los cuidados de Yuji
La experta informó que por su edad, le están dando cuatro tomas al día de leche a partir de una fórmula para bebés humanos "y se lo revolvemos con vitaminas para suplementar lo que le hizo falta de su madre".
Noticia relacionada: Como ‘Punch’: Nace Jirafa y es Rechazada por su Mamá en Zoológico de San Juan de Aragón en CDMX
Además, se está alimentando con un cereal en polvo proteico. "Ahorita ya estamos en proceso de introducir a Yuji con su grupo".
Al final del video, las cuidadoras hicieron una invitación para ir al Zoológico de Guadalajara para conocer a quien ahora se llama 'Poncho de Jesús'.
Historias recomendadas:
- ‘Regresamos a la Luna para Quedarnos’: NASA sobre Misión Artemis II
- América vs Cruz Azul: ¿Cómo Llegar al Estadio Banorte Si No Habrá Estacionamiento?
- Femexfut Firma Acuerdo de Colaboración con la Real Federación Española de Futbol
