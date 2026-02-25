PETA Exige que Mono Punch Sea Trasladado a un Santuario: ‘No Es Tierno un Bebé tras las Rejas’

A través de un comunicado, la organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA, por sus siglas en inglés) denunció el estado de maltrato que vive el mono Punch, que se ha vuelto viral en los últimos días en redes sociales. La organización denunció que “no es tierno un bebé tras las rejas”.

Punch fue rechazado por su madre al nacer, en el Zoológico de Ishikawa , en Japón.

fue rechazado por su madre al nacer, en el , en Japón. El macaco se ha refugiado en un peluche de mono, ante el rechazo de sus pares.

Noticia relacionada: Silvia Iliana Villarruel, Regidora de Ocotlán, Jalisco, Renuncia tras Polémica por Mono Araña

A través de su página web, PETA Asia condenó el caso de Punch, un macaco que está creciendo solo tras haber sido rechazado por su madre. En redes sociales se han vuelto virales las imágenes del animal, cuya única compañía es un peluche.

En el comunicado, Jason Baker, director de PETA Asia declaró:

No hay nada reconfortante en que un bebé crezca tras las rejas. Los zoológicos no son santuarios; son lugares donde los animales están confinados, privados de autonomía y privados de los complejos entornos y la vida social que tendrían en la naturaleza.

El activista también lamentó que se considere como “adorable” la situación que vive el macaco, quien se ha convertido en una atracción más del Zoológico de Ishikawa, en Japón:

Punch se aferra a un peluche para consolarse mientras la multitud hace fila para observarlo. Lo que algunos llaman ‘adorable’ es en realidad un vistazo al trauma de un primate joven y muy sociable que lidia con el aislamiento y la pérdida.

VIDEO: Monos Atacan al Pequeño Punch; Solo Tiene a su Peluche Para Refugiarse

El activista comparó este caso con el del hipopótamo Moo Deng, quien también se convirtió en un fenómeno viral y acusó a los zoológicos de exhibir crías con fines de lucro:

La fama en internet no cambia la realidad del cautiverio. Esto solo alimenta un ciclo en el que las instalaciones crían y exhiben crías para impulsar la venta de entradas, mientras que los animales pagan el precio de por vida.

PETA pidió al Zoológico de Ishikawa a que el mono Punch sea trasladado a un santuario, donde pueda recuperarse del trauma vivido y socializar con sus pares:

PETA insta al Zoológico de la Ciudad de Ishikawa a que haga lo correcto por Punch y lo traslade a un santuario de buena reputación, donde pueda vivir en un entorno más natural con espacio, privacidad y la oportunidad de formar vínculos sociales adecuados.

Historia recomendadas: