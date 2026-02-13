Silvia Iliana Villarruel, Regidora de Ocotlán, Jalisco, Renuncia tras Polémica por Mono Araña

Referente a la situación que se presentó el pasado domingo, Silvia Iliana Villarruel, regidora de Ocotlán, Jalisco, renunció a su cargo de manera inmediata el día de hoy, tras la polémica al ser captada dando un manotazo a un mono araña.

La noticia la dio a conocer mediante sus redes sociales, donde expuso que comprende la indignación y el enojo que este hecho ha provocado.

Cuando se comete un error, debe haber consecuencias claras. Lo que ocurrió no debió pasar. Desde el primer momento asumí mi responsabilidad por haber interactuado con un ejemplar de fauna silvestre, que no es de mi propiedad. Fue un error. No lo minimizo y no lo justifico. Lo lamento profundamente Silvia Iliana Villarruel, regidora de Ocotlán

¿Por qué está prohibidos los mono araña?

El mono araña (Ateles geoffroyi) está clasificado como especie en peligro de extinción, según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. De acuerdo con el artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, ningún ejemplar de primate puede ser objeto de aprovechamiento extractivo, ya sea con fines comerciales o de subsistencia. Por ello, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) solicitó a la funcionaria que proporcione cualquier información que ayude a localizar a la persona que mantiene ilegalmente al mono araña.

