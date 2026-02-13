¿Quién era Blanca Esthela Álvarez, Regidora Asesinada en La Manzanilla de la Paz?

La Fiscalía de Jalisco confirmó el hallazgo sin vida de Blanca Esthela Álvarez Chávez, una regidora del municipio de La Manzanilla de la Paz, Jalisco, este 13 de febrero.

Blanca Esthela fue localizada por elementos de la Policía municipal de Teocuitatlán de Corona, en una brecha estaba el automóvil de la víctima, quien habría fallecido a causa de estrangulamiento, de acuerdo con los dictámenes.

¿Quién era Blanca Esthela Álvarez Chávez?

Blanca Esthela era regidora de Movimiento Ciudadano, quien se encargaba de estudiar, analizar, proponer y dar seguimiento a temas de mercados y comercio, así como de vialidades y tránsito.

A través de la Vicefiscalía en Investigación Regional, se abrió una carpeta de investigación para integrar los datos de prueba que permitan identificar a quien o quienes resulten responsables de este delito.

¿Cómo fue localizada la regidora?

El cuerpo de la mujer fue encontrado dentro de su camioneta. Las primeras investigaciones permitieron señalar que las pertenencias de la víctima estaban con ella y que el automóvil no presentaba daños.

Así como se confirmó la causa de muerte, los dictámenes forenses también identificaron que en los brazos de la regidora había lesiones causadas con lo que podrían ser agujas, por lo que las investigaciones continúan con perspectiva de género para esclarecer estos hechos.

Las Noticias Guadalajara / N+ Guadalajara

