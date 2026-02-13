Asesinan a Blanca Esthela Álvarez, Regidora en Manzanilla de la Paz, Jalisco; ¿Tenía Amenazas?

Se confirmó la muerte de Blanca Esthela Álvarez, regidora del municipio de la Manzanilla de La Paz. Su cuerpo fue localizado los primeros minutos de este 13 de febrero al interior de su camioneta y hasta el momento se investiga por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco bajo los protocolos de feminicidio, luego de que los dictámenes determinaran que la causa de su muerte fue estrangulamiento.

Sobre los hechos ya se abrió una carpeta de investigación para integrar los datos de prueba que permitan identificar a quién o quienes resulten responsables de estos hechos.

Fiscal declara sobre la muerte de regidora en Manzanilla de La Paz, Jalisco

El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, mencionó que Blanca Esthela, fue localizada en una brecha Teocutatlán de Corona a bordo de un vehículo Frente al volante. Las autoridades se encuentran realizando una necropsia.

¿La regidora de Movimiento Ciudadano, tenía amenazas?

Hasta el momento el fiscal dijo que de momento se desconoce si la funcionaria tenía amenazas, desconocen hacia dónde se dirigía antes de su muerte. Reportaron que en su coche se encontraban todas sus pertenencias y no presentaba daños.

Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, Lamenta muerte de la regidora

Toda nuestra solidaridad a su familia, por la madrugada fue encontrada muerta, nuestra regidora de Movimiento ciudadano, en la Manzanilla de la Paz, había sido dos veces candidata a presidenta municipal, empresaria, del sector turístico, tristemente fue encontrada muerta. Pablo Lemus, Gobernador de Jalisco

