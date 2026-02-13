Secretario de Seguridad de Zacatecas Declara Sobre Hechos de Violencia Cerca del Rancho Aguilar

En la comunidad de Tayahua, municipio de Villanueva, en Zacatecas, el jueves por la tarde se registró la desarticulación de una célula delictiva con la detención de cuatro presuntos integrantes del crimen organizado, entre ellos el jefe de plaza en turno en Tabasco, lo que desató una agresión armada contra elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata (FRIZ).

Noticia relacionada: Localizan en Pinos, Zacatecas, a Dos Empresarios Potosinos Sin Vida

En el operativo fueron detenidos Alberto “N.”, de 47 años; Claudio “N.”, de 18; Juan Carrera “N.”, de 21; y Flavio Alberto “N.”, de 38 años, este último identificado como jefe de plaza de una célula criminal.

Y eso originó que al parecer el grupo delictivo quería rescatar, quería quitarle a los de la FRIZ a uno de los integrantes, sino es que a todos, que era el jefe de plaza de Tabasco, jefe de plaza por sucesión de mando porque hemos estado actuando y asegurando a todos los que han estado de jefes de plaza en ese municipio Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública de Zacatecas

La agresión se registró cuando los uniformados transitaban por la zona y fueron sorprendidos por civiles armados que accionaron sus armas en reiteradas ocasiones. De inmediato se reforzó la seguridad con operativos aéreos y terrestres.

En la zona se desplegó un operativo vía aérea y terrestre

Ya íbamos de regreso, ya el personal de la FRIZ y el personal de inteligencia ya iba de regreso sobre la carretera y adelante llevaban un dispositivo con los cuatro detenidos y atrás iba el grueso de las corporaciones, el Ejército, la Guardia y por supuesto la SSPE

Durante el operativo se aseguraron:

3 armas largas

10 cargadores abastecidos

04 chalecos balísticos

50 estrellas metálicas conocidas como ponchallantas

42 dosis de cristal

26 dosis de cocaína

36 bolsitas con marihuana

2 paquetes con explosivos

Cordón detonante

Estopines

1 control detonante

1 camioneta

Se aseguraron armas, narcóticos, explosivos y una camioneta

El secretario confirmó que los hechos ocurrieron cerca del Rancho de la familia Aguilar, sin que se tratara de una agresión directa en su contra.

Iba la vanguardia nosotros con los detenidos, iba pasando por esa área de donde son estas personas de artistas y salen ellos, quedan en medio del primer dispositivo que llevábamos y atrás iba el grueso de la gente. Entonces eso fue lo que provocó que quedaran en medio, ¿no? Pero nada tenía que ver una cosa con la otra. La agresión fue directa hacia la punta de la Fuerza de Reacción Inmediata. Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública de Zacatecas

Las Noticias N+

Historias recomendadas: