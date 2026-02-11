Localizan en Pinos, Zacatecas, a Dos Empresarios Potosinos Sin Vida
Los empresarios eran buscados desde el 7 de febrero; fueron localizados días después en otro estado y sin vida
En Pinos, Zacatecas, localizaron sin vida a dos empresarios potosinos. Se trata de Pablo ‘N’, de 36 años y Óscar ‘N’; ambos vistos por última vez el 7 de febrero.
La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí publicó la ficha de búsqueda de ambos empresarios, donde se lee que Pablo ‘N’ fue visto por última vez en la comunidad Jesús María. Mientras que a Óscar le vieron en la carretera San Luis Potosí - Villa de Reyes, a la altura del municipio de Villa de Reyes.
¿Dónde encontraron los cuerpos de los empresarios?
La mañana de este lunes 9 de febrero, reportes al 911 alertaron a las autoridades de dos personas inconscientes al interior de un vehículo abandonado sobre la carretera que conduce de Pinos, Zacatecas, a la comunidad de Ojuelos, Jalisco, a la altura de la demarcación zacatecana.
Al llegar autoridades a la zona, confirmaron que los hombres no contaban con signos vitales y presentaban impactos de arma de fuego; horas más tarde se informó que los cuerpos localizados sin vida correspondían a los dos empresarios potosinos.
Cabe señalar que Pablo había expresado su aspiración política a la candidatura de la presidencia municipal de Villa de Reyes, de donde era originario, por parte de Movimiento Ciudadano para los próximos comicios, y Óscar, la otra víctima, era hermano de Aurelio Luna, quien fue privado de la vida al interior de su domicilio en junio de 2024 cuando buscaba la candidatura abanderado por Morena a la alcaldía de Villa de Reyes.
Ambas Fiscalías estatales ya trabajan en coordinación para esclarecer el hecho y dar con el paradero de los presuntos agresores. Hasta el momento no hay personas detenidas.
