Detienen a ‘El Morro’, Joven de 17 Años que Robaba Camiones de Carga Pesada en Jalisco

Elementos de la Policía Estatal de Caminos lograron detener a ‘El Morro’ en Tlaquepaque, un adolescente de 17 años, presunto líder de una banda dedicada al robo de transporte de carga pesada.

Los hechos ocurrieron cuando los oficiales realizaban un patrullaje y fueron abordados por un sujeto que les mencionó que momentos antes, sobre la calzada Lázaro Cárdenas, dos jóvenes armados le quitaron su camión, el cual transportaba 10 toneladas de carnes frías, valuadas en un millón de pesos.

Una vez que los policías tenían las características de la unidad robada, activaron los protocolos de búsqueda y desplegaron acciones de monitoreo con dispositivos de Sistema de Posicionamiento Global.

Encontraron el camión en la colonia El Tapatío y detuvieron a los jóvenes

El camión fue localizado en la carretera a Chapala y Lauro Badillo Díaz, en la colonia El Tapatío, por lo que los oficiales marcaron el alto. Cuando los presuntos ladrones detuvieron la marcha, bajaron de la unidad e intentaron escapar, sin embargo, los policías los capturaron a pocos metros.

Los individuos asegurados resultaron ser dos menores de edad, quienes fueron puestos a disposición de un agente ministerial especializado en adolescentes Oficial de la Policía Estatal de Caminos

A pesar de que el camión y parte de la carga pudieron ser recuperados, una vez que se hizo una revisión, las autoridades confirmaron que los jóvenes podrían estar implicados en otros robos de vehículos de transporte pesado, principalmente en la zona de Nuevo Periférico y sus inmediaciones.

‘El Morro’ y su compañero de la misma edad, pretendían robar mercancía millonaria, pero su atraco terminó frustrado por las autoridades.

Ivonne Alcántara / N+ Guadalajara

