Avión se Queda sin Tren de Aterrizaje y Colapsa en Puerta de Embarque de Aeropuerto

El incidente dejó a varios miembros de la tripulación con lesiones; al momento del colapso, los pasajeros asignados a dicha ruta aún no habían embarcado

El Boeing de Lufthansa rodeado de ambulancias y otros vehículos de emergencia. Foto: ReutersEl Boeing de Lufthansa rodeado de ambulancias y otros vehículos de emergencia. Foto: Reuters
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