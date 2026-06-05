Avión se Queda sin Tren de Aterrizaje y Colapsa en Puerta de Embarque de Aeropuerto

Un avión Boeing 787 de la aerolínea Lufthansa sufrió un colapso inesperado en su tren de aterrizaje delantero mientras se encontraba estacionado en una puerta de embarque del aeropuerto de Fráncfort. El incidente dejó a varios miembros de la tripulación con lesiones.

El acontecimiento se registró a las 10:45 GMT del jueves, momento en el que el avión de fuselaje ancho y dos motores tenía programado partir hacia la ciudad de Los Ángeles operando como el vuelo LH450.

Tripulación herida y situación de los pasajeros

De acuerdo con un comunicado oficial enviado por correo electrónico por un vocero de la compañía aérea, el percance ocurrió antes de que iniciaran las operaciones de traslado de los usuarios.

Pasajeros a salvo: Al momento del colapso, los pasajeros asignados a dicha ruta aún no habían embarcado en la aeronave.

Personal afectado: Los miembros de la tripulación y el personal de tierra sí se encontraban a bordo del avión cuando el tren de aterrizaje delantero cedió.

Atención médica: Como resultado del impacto, varios miembros de la tripulación resultaron heridos y se encuentran recibiendo la atención médica correspondiente.

Un fotógrafo de la agencia Reuters reportó la presencia de diversos vehículos de emergencia estacionados alrededor de la aeronave, la cual yacía parcialmente inclinada hacia el suelo por la parte frontal tras el fallo mecánico.

Investigaciones en curso

Tanto las autoridades competentes como la aerolínea han iniciado las indagatorias para esclarecer lo sucedido. "Actualmente estamos investigando las circunstancias exactas con las autoridades pertinentes", puntualizó Lufthansa.

Por su parte, un portavoz de la armadora Boeing BA.N declaró que la empresa ya está al corriente de lo ocurrido en la terminal aérea y confirmó que se encuentra prestando el apoyo necesario a su cliente, aunque evitó ofrecer detalles adicionales sobre la posible falla del mecanismo.

Este modelo de avión, del cual el grupo Lufthansa opera específicamente la variante 787-9, representa una incorporación relativamente nueva dentro de sus activos. La compañía mantiene una estrategia para retirar de manera gradual sus unidades menos eficientes con el propósito de simplificar la flota operativa.

Con información de: Reuters

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