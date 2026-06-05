España vs Irak: ¿Cómo Quedó el Partido Amistoso Rumbo al Mundial 2026?

A una semana de que inicie el Mundial 2026 se llevó a cabo el partido España vs Irak. Fue un duelo amistoso, que ambas escuadras disputaron con intensidad en el Estadio Riazor de La Coruña. Estos son los detalles del encuentro.

En el penúltimo juego de preparación antes de la Copa del Mundo, la Furia Roja sembró dudas ante un equipo en teoría menos talentoso. España no pudo contar con jugadores como Lamine Yamal y Nico Williams, que siguen recuperándose de sus molestias físicas.

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Aún así el equipo español se puso arriba en el marcador a los 16 minutos: El delantero Ferran Torres mandó el 1-0 a las redes con un disparo cruzado que no pudo atajar el guardameta Ahmed Basil. Fue el gol número 24 de Ferran con la camiseta roja.

El gusto le duró poco a los españoles, porque Irak empató 1-1 a los 27 minutos, cuando Mechas Doski aprovechó un balón largo y mandó un tiro lejano que sorprendió al portero Joan García.

Antes de la pausa de medio tiempo, España era mejor. Ferran Torres, delantero del Barcelona, fue uno de los hombres más incisivos y al minuto 40 estuvo muy cerca de ampliar la ventaja, pero estrelló su remate en el larguero.

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En la segunda parte España se adueñó del balón, pero le costó mucho encontrar los huecos ante una selección de Irak, que desde el arranque del encuentro se encerró atrás y recurrió a los contraataques como arma ofensiva.

Irak trató de aprovechar su choque con España para ajustar su estrategia, antes de enfrentar el duro Grupo I que le tocó en el Mundial 2026: Se medirá con Francia, Noruega y Senegal. Esta será su segunda aparición en una Copa del Mundo, luego de su debut en México 1986.

Luego de este encuentro, España estará en México para su último duelo amistoso: el lunes 8 de junio se verá las caras con Perú, en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla.

La Roja, está ubicada en el Grupo H del Mundial 2026: Iniciará su participación mundialista el 15 de junio en Atlanta contra Cabo Verde; luego, en la misma ciudad, jugará con Arabia Saudita el 21 de junio; y cerrará la fase de grupos contra Uruguay, el 27 de junio en Guadalajara.

Con información de N+