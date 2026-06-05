España vs Irak: ¿Cómo Quedó el Partido Amistoso Rumbo al Mundial 2026?

La Selección de España enfrentó a su similar de Irak en su penúltimo juego de preparación rumbo la Copa del Mundo 2026

España se enfrentó a Irak antes del Mundial 2026 en el Estadio RiazorEspaña se enfrentó a Irak antes del Mundial 2026 en el Estadio Riazor. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La Furia Roja siembra dudas tras empatar con Irak en La Coruña. Ferran Torres marcó, pero España no logró superar la defensa iraquí. Próximo desafío: Perú en México. ¿Qué esperar del Mundial?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+