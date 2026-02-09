Regidora del Ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco, Da Manotazo a Mono Araña

La regidora de Cultura del Ayuntamiento de Ocotlán, Silva Iliana Villarruel, Jalisco fue captada dando un manotazo a un mono araña que tenía en los brazos.

Esto ocurrió durante la ceremonia de presentación de la canción de Ocotlán, la noche del domingo 8 de febrero de 2026.

El ejemplar, vestido con un mameluco rosa, es un Ateles geoffroyi, especie enlistada en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, dentro de la categoría de especies en peligro de extinción.

Por otro lado, el artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre señala que ningún ejemplar de primate, cualquiera que sea la especie, podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo, por lo que su comercialización está prohibida y constituye un delito previsto en el Código Penal Federal, con penas privativas de la libertad que van de 1 a 9 años de prisión.

Captan a regidora con mono araña. Foto: N+

De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, no existe ningún tipo de permisos para la tenencia de este tipo de ejemplares. Además, la posesión de fauna silvestre sin conocer sus características biológicas conlleva un riesgo tanto para los animales como para las personas, ya que pueden ser transmisores de enfermedades zoonóticas

¿Qué dijo la regidora sobre lo ocurrido?

Por su lado, la regidora explicó en redes sociales que durante el evento cultural reciente decidió interactuar con el mono que llevaba uno de los asistentes y lo cargó por un momento. Dijo reconocer que esa acción no fue adecuada en un espacio público y aclaró que el animal no le pertenece ni estuvo bajo su cuidado

