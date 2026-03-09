Ángela Aguilar Lanza Mensaje en el 8M y Señala el Doble Estándar con que se Juzga a las Mujeres

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la cantante mexicana Ángela Aguilar compartió en redes sociales un mensaje que generó debate.

La artista reflexionó sobre el trato que reciben las mujeres en el espacio público y en internet, señalando lo que considera un doble estándar en la forma en que se juzga a otras mujeres.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete publicó una imagen con una frase que llamó la atención de sus seguidores:

“Pedimos respeto para las mujeres… pero en redes aplaudimos cuando una es humillada”.

Con esta reflexión, Aguilar cuestionó las dinámicas de crítica y ataques en redes sociales, señalando que, aunque muchas personas defienden la igualdad de género en espacios públicos, ese discurso a veces se contradice en internet.

El mensaje de Ángela entre críticas y debate

El mensaje de Aguilar llega en un momento en el que la cantante ha sido objeto de críticas en redes sociales, especialmente por su vida personal y su relación con el cantante Christian Nodal. Este contexto ha hecho que cada una de sus publicaciones genere reacciones divididas entre quienes la apoyan y quienes la critican.

Más allá de la polémica, la publicación de Ángela Aguilar reavivó una conversación sobre la forma en que las mujeres pueden ser juzgadas con mayor dureza que los hombres, especialmente en temas relacionados con su vida personal.

