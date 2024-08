Coldplay Lanza su Nuevo Sencillo ‘WE PRAY’ en YouTube y en Streaming

Los fanáticos de Coldplay pueden disfrutar de WE PRAY, el nuevo sencillo de la banda británica que se lanzó esta tarde a través de YouTube y plataformas de streaming.

Este es el segundo adelanto que Chris Martin y compañía dan de su próximo álbum de estudio, Moon Music, que se prevé salga a la venta el próximo 4 de octubre.

Para esta canción, Coldplay trabajó junto a los raperos Burna Boy y Lil Simz, junto a la rapera chileno-palestina Elyanna y la cantante argentina Tini.

En WE PRAY, Coldplay lleva una combinación de percuciones, junto con instrumentos de cuerda, que dan una sensación de intensidad a esta canción.

La nueva canción de Coldplay tiene un estilo completamente diferente al del álbum que le preside, Music of the Spheres. A pesar de ello, el mensaje sigue siendo similar al de canciones previas, como People of the Pride.

Esto dice la primera estrofa de WE PRAY, de Coldplay:

I pray that I don't give up, pray that I do my best

Pray that I can lift up, pray my brother is blessed

Pray for enough, pray Virgilio wins

Pray I judge nobody and forgive me my sins

I pray we wake in, pray my friend will pull through

Pray as I take in onto others, I do

I pray in all your love, pray with every breath

Though I'm in the valley of the shadow of death