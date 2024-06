‘Moon Music’, el Nuevo Disco de Coldplay, Ya Tiene Fecha de Lanzamiento

¡La banda británica Coldplay está lista para hacer vibrar a sus seguidores con su nuevo álbum de estudio! Se trata de Moon Music, que para deleite de todos sus fans ya tiene fecha de lanzamiento.

A través de sus redes sociales, la agrupación dio a conocer que el nuevo disco verá la luz el próximo 4 de octubre de 2024, lo que desató la euforia de miles de personas.

“¡Chicos, me alegraron el día! Me siento tan feliz como si fuera Navidad. Ya he pre-ordenado mis copias”, expresó una usuaria en Instagram.

Video: Coldplay Da Adelanto de su Nueva Canción

Feels like I'm falling in love

Apenas a principios de este mes, la banda tocó durante un concierto en Budapest su próximo sencillo Feels like I'm falling in love, que saldrá este 21 de junio.

Además, el grupo liderado por Chris Martin subió un pequeño adelanto de 20 segundos con la versión de estudio; en el clip se observó al vocalista cantando frente a un parque de diversiones.

Ahora, Coldplay publicó un video en el que —con su nuevo sencillo sonando de fondo— anunció que la fecha de lanzamiento de Moon Music es el 4 de octubre.

En la grabación, la banda agradeció a Budapest “por dejarnos tocar nuestro nuevo sencillo por primera vez”.

Luna arcoíris

Asimismo, Chris Martin mostró que el LP está hecho 100% de botellas de plástico recicladas. En los primeros minutos, la publicación de su video superó los 170 mil “me gusta” en Instagram.

Situación similar ocurrió en las otras publicaciones en sus redes sociales, en las que mostraron imágenes con una pequeña Luna rodeada de un arcoíris sobre un cielo estrellado. Bajo las letras Moon Music se apreciaron las distintas fases de la Luna de colores.

Cientos de personas reaccionaron a las publicaciones, agradecieron a la banda por su música y expresaron que “no pueden esperar” a que salga el nuevo disco.

Moon Music



The new album, landing October 4



Limited signed editions available. Pre-order at https://t.co/MAczyAsmPn 🌙 pic.twitter.com/BeBbY5PlTw — Coldplay (@coldplay) June 17, 2024

