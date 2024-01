Con 95 Años, Sergio Corona Estrena Nueva Temporada de 'Como Dice el Dicho'

Sergio Corona, a sus 95 años de edad, está de regreso para una nueva temporada de Como dice el dicho, la número 14, y, en entrevista para Despierta, compartió su experiencia en este proyecto.

Cuando me hablaron para participar en esta idea, el primer capítulo, mi personaje, Don Tomás , estaba casado con Queta Lavat, y en ese día, el capítulo que se grabó, moría Queta Lavat, y resulta que fue efectivo, ya no está con nosotros.

Don Sergio Corona aprovechó el espacio para dar gracias a las personas detrás de esta historia, y en especial a los escritores, pues explicó que gracias a ellos, cada historia puede relacionarse con algún dicho popular. Además, reconoció que el programa ha trascendido tanto en la televisión gracias al cada integrante del equipo que lo hace posible, desde productores, staff y por supuesto, elenco.

El actor también reveló que para seguir trabajando a sus 95 años, la clave está en la objetividad, pues no aceptaría un papel que, a su consideración, quizás no podría realizar.

Noticia relacionada: Video | ‘Muy Afortunado’: Sergio Corona Cierra el 2023 Trabajando

Además de ser un histrión consolidado en la televisión mexicana, Sergio Corona también es conocido por su ferviente amor al Club Deportivo Guadalajara, y en Despierta, reveló cuáles son los orígenes de su pasión rojiblanca.

Cuando era niño, le iba yo al Necaxa, me gustaron siempre las rayas rojas y blancas, pero al Necaxa lo compraron unos españoles y le pusieron Atlético Español, entonces ya no me gustó quedarme con el Necaxa como Atlético Español, y veo y veo y veo, y me informo que todos los jugadores del Guadalajara eran mexicanos, que no habían ningún extranjero, y ahí me quedé.