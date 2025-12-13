Gran Final ¿Cómo Votar Por Tu Favorito En Quién Es la Máscara 2025?

La séptima temporada de ¿Quién es la Máscara? está por llegar a su gran final y el público podrá elegir al ganador. Si quieres apoyar a tu personaje favorito, aquí te explicamos cómo votar paso a paso.

El programa se transmite todos los domingos a las 8:00 p.m. por el canal de Las Estrellas, y es muy importante verlo en tiempo real, ya que la votación solo se activa durante la emisión en vivo.

‘¿Quién Es la Máscara?’ Acude a los Emmy Internacional en Nueva York

Mientras el programa está al aire, se habilita la plataforma de votación en el sitio web oficial de Televisa. También puedes votar desde la app de Las Estrellas.

Elige con cuidado

Una vez dentro de la plataforma, aparecerán las máscaras participantes. Solo debes dar clic en el personaje por el que deseas votar. Después, el sistema te pedirá confirmar tu elección. En algunos casos, será necesario iniciar sesión con tu cuenta de Televisa-Univision para validar el voto. Recuerda que solo se permite un voto por dispositivo, así que elige con cuidado.

Al finalizar, puedes compartir tu voto en redes sociales usando el hashtag oficial #QuiénEsLaMáscara, para apoyar y darle mayor visibilidad a tu personaje favorito. No te pierdas la transmisión y haz que tu voz cuente en el desenlace de ¿Quién es la Máscara?

