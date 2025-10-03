Concierto Gratis de Intocable y Majo Aguilar: ¿Dónde Ver la Presentación el 5 de Octubre 2025?
La cantante Majo Aguilar y el grupo Intocable tendrán una presentación especial con motivo de la gran final del concurso “México Canta 2025”
El grupo Intocable y la cantante Majo Aguilar tendrán una presentación especial el próximo domingo 5 de octubre de 2025, como parte de la final del concurso “México Canta por la paz y contra las adicciones”.
Ante ello, aquí en N+ te informamos dónde puedes ver la presentación y quiénes son los finalistas de este concurso musical.
- "México Canta 2025" es una iniciativa del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, en colaboración con el Consejo Mexicano de la Música.
- El concurso, de acuerdo con las autoridades, surgió con la finalidad de crear nuevas narrativas musicales que se alejen de la apología de la violencia.
- Un total 15 mil 115 personas se registraron: 12 mil 418 de México y 2 mil 697 de Estados Unidos.
- En la fase uno se clasificaron 365 participantes y 9 avanzaron a la gran final.
Concierto de Intocable y Majo Aguilar
La gran final de "México Canta 2025" se llevará a cabo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Ahí, se contará con 9 presentaciones de los finalistas que “representan a la nueva música mexicana”, se indicó en las redes oficiales del concurso.
Pero además, habrá un show especial del grupo Intocable y la cantante Majo Aguilar, quienes deleitarán a los asistentes con su música.
Para poder ver sus presentaciones, la ciudadanía podrá seguir la transmisión en medios públicos y las redes sociales de @oficialmexicocanta a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.
“La gran final de México Canta se llevará a cabo este domingo 5 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, donde se reconocerá al mejor intérprete, la mejor canción y se entregará el premio del jurado”, indicó.
🎶 ¡La espera terminó! La gran final de #MéxicoCanta se llevará a cabo este domingo 5 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, donde se reconocerá al mejor intérprete, la mejor canción y se entregará el premio del jurado. Una noche especial que contará con la… pic.twitter.com/vnrNQwdtn8— México Canta (@MexicoCanta_) October 2, 2025
¿Quiénes son los finalistas?
Luego de las distintas fases, se definió a los nueve finalistas que disputarán para obtener los diversos premios:
- Carolina Imperial
- Mike León y Brian Muñoz
- Carmen María
- Sergio Maya
- Lolita 2MX2
- Asália y Norma
- Roger Gregorio
- Galia Siurob
- William Zepeda
Para conocer más sobre sus perfiles y presentaciones puedes visitar la página de México Canta 2025.
