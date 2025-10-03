Concierto Gratis de Intocable y Majo Aguilar: ¿Dónde Ver la Presentación el 5 de Octubre 2025?

El grupo Intocable y la cantante Majo Aguilar tendrán una presentación especial el próximo domingo 5 de octubre de 2025, como parte de la final del concurso “México Canta por la paz y contra las adicciones”.

Ante ello, aquí en N+ te informamos dónde puedes ver la presentación y quiénes son los finalistas de este concurso musical.

"México Canta 2025" es una iniciativa del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, en colaboración con el Consejo Mexicano de la Música.

El concurso, de acuerdo con las autoridades, surgió con la finalidad de crear nuevas narrativas musicales que se alejen de la apología de la violencia.

Un total 15 mil 115 personas se registraron: 12 mil 418 de México y 2 mil 697 de Estados Unidos.

En la fase uno se clasificaron 365 participantes y 9 avanzaron a la gran final.

Concierto de Intocable y Majo Aguilar

La gran final de "México Canta 2025" se llevará a cabo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Ahí, se contará con 9 presentaciones de los finalistas que “representan a la nueva música mexicana”, se indicó en las redes oficiales del concurso.

Pero además, habrá un show especial del grupo Intocable y la cantante Majo Aguilar, quienes deleitarán a los asistentes con su música.

Para poder ver sus presentaciones, la ciudadanía podrá seguir la transmisión en medios públicos y las redes sociales de @oficialmexicocanta a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

“La gran final de México Canta se llevará a cabo este domingo 5 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, donde se reconocerá al mejor intérprete, la mejor canción y se entregará el premio del jurado”, indicó.

¿Quiénes son los finalistas?

Luego de las distintas fases, se definió a los nueve finalistas que disputarán para obtener los diversos premios:

Carolina Imperial Mike León y Brian Muñoz Carmen María Sergio Maya Lolita 2MX2 Asália y Norma Roger Gregorio Galia Siurob William Zepeda

Para conocer más sobre sus perfiles y presentaciones puedes visitar la página de México Canta 2025.

