Confirman que Peso Pluma Sí Se Presentará en Viña del Mar

La organización del Festival musical de Viña del Mar en Chile confirmó que el cantante mexicano, Peso Pluma sí se presentará en la clausura de la edición de este año, el próximo 1 de marzo.

Políticos y especialistas de ese país habían pedido analizar la presentación del cantante por considerar que hace apología del narco en sus canciones.

René Lues, concejal de Viña del Mar, indicó:

Es un artista que no se da cuenta de lo que representa. No puede estar en Viña a pesar de que hay un costo económico, un costo seguramente de amenazas que vamos a tener, no importa, lo que representamos nosotros hoy día acá es que la narco cultura hay que detenerla en cada rincón